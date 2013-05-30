Bu Günah Hepimizin

Kayseri’de intihar vakalarındaki artışın altında yatan nedenlere bakıldığında, dayatılan maddeci hayat algısının yanısıra ahiret hayatı bilgisindeki eksikliğin giderilmemesi gerçeği göze çarpıyor. Peki, sanayicisiyle, siyasetçisiyle, müftüsüyle, vakıflarıyla, imamıyla, öğretmeniyle, ebeveyniyle, medyasıyla niye kimse buna dur demiyor ya da diyemiyor?
1 günde 5 intihar vakası yaşandı. 3’ü ölümle sonuçlandı. Kimisi işsizlikten bunalıma girdi, kiminin ne için intihara yönelmiş olduğu bilinmiyor. Bilinen şu: bu şehirde sadece 1 gün içinde 5 intihar vakası haberinin medyaya yansımış olması. Bireyin ve toplumun her anlamda sağlıklı yaşaması ve adaletli işlemesi için vatandaşın vergileriyle kurulan tüm kurumların bu vahim tablo karşısında ne yaptıkları ve ne yapmadıkları sorusu, tüm ‘yapay’ gündemlerin önünde yer alması gerekir. Ne Erciyes Master Planı, ne Harikalar Diyarı, ne koskoca organize sanayi, ne ışıkları insanı sarhoş eden AVMler, ne içi imanla, İslamla doldurulamayan, bireyin çağ ile ilgili sorunlarına derman olamayan camiler, ne oturduğumuz lüks daireler; hiç biri insan hayatından asla daha değerli değildir.
Eğitim Bir Sen Kayseri Şubesi Başkanı Aydın Kalkan:
“Bizim toplumumuzun hoş karşılayacağı bir durum değil. Kur’an’da yasaklanmış bir olayın ilimizde cereyan etmesi çok üzücü. İnsanlar kendini boşlukta hissediyor. Bu boşluğun giderilmesi için toplumun yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Bu dizaynın yapılabilmesinin öncülü ise değerler eğitiminin ders içeriklerine yerleştirilmesiyle mümkün olur. Artık temel dini bilgiler ders içeriklerine yerleştirildi. İnşallah insanlarda ki bu boşluğun doldurulmasına vesile olur.”
İlim Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğu:
“Özellikle Kayseri’de böyle hadiselerin yaşanması şaşırtıcı. Hayat gayesinin ne olduğunu bilmeyen bireylerin yetiştirilmesinin bunda en büyük etken olduğunu düşünüyorum. İnsanlar yaşam gayelerini bilmedikleri için kendilerini boşlukta hissediyorlar. Manevi boşluğu şeytanın vesveseleri ile dolduran insanlar böyle teşebbüslerde bulunabiliyor. Bir diğer problem ise günümüz toplum yapısında bireyciliğin ön plana çıkarılarak insanların toplumlar içerisinde bile yalnızlaşmasına neden oluyor.”
1 günde 5 intihar vakası yaşandı. 3’ü ölümle sonuçlandı. Kimisi işsizlikten bunalıma girdi, kiminin ne için intihara yönelmiş olduğu bilinmiyor. Bilinen şu: bu şehirde sadece 1 gün içinde 5 intihar vakası haberinin medyaya yansımış olması. Bireyin ve toplumun her anlamda sağlıklı yaşaması ve adaletli işlemesi için vatandaşın vergileriyle kurulan tüm kurumların bu vahim tablo karşısında ne yaptıkları ve ne yapmadıkları sorusu, tüm ‘yapay’ gündemlerin önünde yer alması gerekir. Ne Erciyes Master Planı, ne Harikalar Diyarı, ne koskoca organize sanayi, ne ışıkları insanı sarhoş eden AVMler, ne içi imanla, İslamla doldurulamayan, bireyin çağ ile ilgili sorunlarına derman olamayan camiler, ne oturduğumuz lüks daireler; hiç biri insan hayatından asla daha değerli değildir.
Eğitim Bir Sen Kayseri Şubesi Başkanı Aydın Kalkan:
“Bizim toplumumuzun hoş karşılayacağı bir durum değil. Kur’an’da yasaklanmış bir olayın ilimizde cereyan etmesi çok üzücü. İnsanlar kendini boşlukta hissediyor. Bu boşluğun giderilmesi için toplumun yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Bu dizaynın yapılabilmesinin öncülü ise değerler eğitiminin ders içeriklerine yerleştirilmesiyle mümkün olur. Artık temel dini bilgiler ders içeriklerine yerleştirildi. İnşallah insanlarda ki bu boşluğun doldurulmasına vesile olur.”
İlim Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğu:
“Özellikle Kayseri’de böyle hadiselerin yaşanması şaşırtıcı. Hayat gayesinin ne olduğunu bilmeyen bireylerin yetiştirilmesinin bunda en büyük etken olduğunu düşünüyorum. İnsanlar yaşam gayelerini bilmedikleri için kendilerini boşlukta hissediyorlar. Manevi boşluğu şeytanın vesveseleri ile dolduran insanlar böyle teşebbüslerde bulunabiliyor. Bir diğer problem ise günümüz toplum yapısında bireyciliğin ön plana çıkarılarak insanların toplumlar içerisinde bile yalnızlaşmasına neden oluyor.”
BU GAZETEYE KONUŞANLAR UMARIM Kİ HZ.ÖMER ADALETİNİDE TAKDIR EDERLER HZ ÖMER GİBİ HALKIN ARASINA AMA MEDYA İLE ÖNCEDEN AYARLANMIŞ YERLERE DEĞİL HALKIN ARASINA FAKİR KÖYLERE ONLARIN OKULLARINA BİR GİTSİN GÖRSÜNLER ŞÜKÜR Kİ BU SORUMLULK HEPİMİZİN DİYEBİLMİŞLER BEN İDDİA EDİYORUM GERÇEK İHTİYACI OLANA FAK FUK FON DA DAHİL HİÇ BİR HAYIR KUURUMU UZANAMIYOR Kİ GERÇEK FAKİR GERÇEK İHTİYAÇ SAHİBİ KENDİNİ ORALARA ATIP DERDİNİ ANLATAMIYOR YAPILAN HAYIRLAR ÖNCEDEN TESBİT EDİLMİŞ KİŞİLERE YADA ÇOK AĞLAYANA BİZİM KAYSERİDE ŞIRNAK TAN SİLOPİDEN ÇOK ÇOK ÇOK GERİ KÖYLER VE FAKİR İNSANLAR VAR BELKİDE BUNLAR ŞEHİRİMİZİN GÖBEĞİNDE ÖNEMLİ OLAN BUNLARA UZANABİLMEKTİR İŞTE O ZAMAN HZ ÖMER BİZDEN RAZI OLUR ALLAH ONDAN RAZI OLSUN. DEĞİLMİ YA YÖNETİCİM HADİ BU YORUUMU BÜYÜK HARFLERLE YAYINLADA HERKES OKUSUN.