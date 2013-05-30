Bu Günah Hepimizin

Kayseri’de intihar vakalarındaki artışın altında yatan nedenlere bakıldığında, dayatılan maddeci hayat algısının yanısıra ahiret hayatı bilgisindeki eksikliğin giderilmemesi gerçeği göze çarpıyor. Peki, sanayicisiyle, siyasetçisiyle, müftüsüyle, vakıflarıyla, imamıyla, öğretmeniyle, ebeveyniyle, medyasıyla niye kimse buna dur demiyor ya da diyemiyor?





1 günde 5 intihar vakası yaşandı. 3’ü ölümle sonuçlandı. Kimisi işsizlikten bunalıma girdi, kiminin ne için intihara yönelmiş olduğu bilinmiyor. Bilinen şu: bu şehirde sadece 1 gün içinde 5 intihar vakası haberinin medyaya yansımış olması. Bireyin ve toplumun her anlamda sağlıklı yaşaması ve adaletli işlemesi için vatandaşın vergileriyle kurulan tüm kurumların bu vahim tablo karşısında ne yaptıkları ve ne yapmadıkları sorusu, tüm ‘yapay’ gündemlerin önünde yer alması gerekir. Ne Erciyes Master Planı, ne Harikalar Diyarı, ne koskoca organize sanayi, ne ışıkları insanı sarhoş eden AVMler, ne içi imanla, İslamla doldurulamayan, bireyin çağ ile ilgili sorunlarına derman olamayan camiler, ne oturduğumuz lüks daireler; hiç biri insan hayatından asla daha değerli değildir.



Eğitim Bir Sen Kayseri Şubesi Başkanı Aydın Kalkan:

“Bizim toplumumuzun hoş karşılayacağı bir durum değil. Kur’an’da yasaklanmış bir olayın ilimizde cereyan etmesi çok üzücü. İnsanlar kendini boşlukta hissediyor. Bu boşluğun giderilmesi için toplumun yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Bu dizaynın yapılabilmesinin öncülü ise değerler eğitiminin ders içeriklerine yerleştirilmesiyle mümkün olur. Artık temel dini bilgiler ders içeriklerine yerleştirildi. İnşallah insanlarda ki bu boşluğun doldurulmasına vesile olur.”



İlim Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğu:

“Özellikle Kayseri’de böyle hadiselerin yaşanması şaşırtıcı. Hayat gayesinin ne olduğunu bilmeyen bireylerin yetiştirilmesinin bunda en büyük etken olduğunu düşünüyorum. İnsanlar yaşam gayelerini bilmedikleri için kendilerini boşlukta hissediyorlar. Manevi boşluğu şeytanın vesveseleri ile dolduran insanlar böyle teşebbüslerde bulunabiliyor. Bir diğer problem ise günümüz toplum yapısında bireyciliğin ön plana çıkarılarak insanların toplumlar içerisinde bile yalnızlaşmasına neden oluyor.”





