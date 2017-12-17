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Bu hatlarda gezinmek, dokunmak çok tehlikeli

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan Kayseri için çok önemli bir uyarı geldi. TCDD'den yapılan uyarıda; Kayseri'deki hatlara yarın 27 bin volt elektrik verileceğinden hatlarda gezinmenin hayati tehlike taşıdığı ifade edildi.

Bu hatlarda gezinmek, dokunmak çok tehlikeli

Kayseri'deki demiryolu hattına 27 bin 500 volt yüksek gerilim verilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Kayseri'deki Boğazköprü-Keykubat ve Kayseri-Gömeç istasyonları arasındaki demiryolu hattı için yüksek gerilim uyarısı yapıldı.



27 BİN VOLT ELEKTRİK VERİLECEK

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kayaş-Çetinkaya demiryolu hattının elektrifikasyon tesisleri kurulumu çalışmaları kapsamında, yarın saat 09.00'dan itibaren Kayseri il sınırları içindeki Boğazköprü-Keykubat ve Kayseri-Gömeç istasyonları arasındaki demiryolu hattına 27 bin 500 volt yüksek gerilim verileceği belirtildi.

GEZİNMEK, DOKUNMAK ÇOK TEHLİKELİ!

Açıklamada, "Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir." ifadesi kullanıldı. (yenişafak.com)

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