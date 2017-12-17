Bu hatlarda gezinmek, dokunmak çok tehlikeli

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan Kayseri için çok önemli bir uyarı geldi. TCDD'den yapılan uyarıda; Kayseri'deki hatlara yarın 27 bin volt elektrik verileceğinden hatlarda gezinmenin hayati tehlike taşıdığı ifade edildi.

17 Aralık 2017 Pazar 14:26