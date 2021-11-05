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BU PAZAR MAHARETLİ ELLER, TALAS'TA GÖREV BAŞINDA

Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Her ayın 1. ve 3. pazarı gerçekleşen organizasyon, 7 Kasım Pazar günü yine hem yeni tanışıklıklara hem de keyifli alışverişlere sahne olacak.

BU PAZAR MAHARETLİ ELLER, TALAS'TA GÖREV BAŞINDA

Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliği ile başlatılan ve ilçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahallesi Meydanı’nda kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’na bu pazar günü de vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği ürünlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden ahşap çalışmalara, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuluyor.
 

Kurumsal

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TalasMaharetlieller
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