Bu şartları sağlayan ve belgeleyen yasaktan muaf olacak İçişleri Bakanlığı 20 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkmalarını yasaklayan genelgesinin arından, kamuoyunda akıllara gelen çalışanların durumunun ne olacağı konusunda bakanlık yeni bir açıklama yaptı. Bu kapsamda herkesin beklediği cevap, Bakanlığın sokağa çıkma yasağından muaf olacaklar hakkındaki yeni genelgesinde verildi.

05 Nisan 2020 Pazar 11:34