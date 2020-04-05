Bu şartları sağlayan ve belgeleyen yasaktan muaf olacak

Bakanlıktan yayımlanan açıkalamada şu ifadelere yer verildi: "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 3 Nisan’da valiliklere gönderilen Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması Genelgesi’nde 18-20 yaş arasındakiler için istisnai durumlar
Doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığı) olmakla beraber;
Doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığı) olmakla beraber;
- Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,
- Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,
- Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak. Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak.
- Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak."
Haber-Foto: Ekrem Nazlı