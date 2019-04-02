BU SEFER OYLARINI ARTIRDI Büyükşehir Belediyesi’nde geçen seçimde yüzde 59 oy alan Ak Parti bu sefer Büyükkılıç ile oylarını yüzde 4 artırırken, merkez ilçelerin tamamında Ak Parti’de oy artışı yaşandı. İncesu’da 4. dönem aday gösterilen Zekeriya Karayol seçimi İYİ Parti’nin adayına karşı kaybederken, Sarız’da da kazanan taraf Cumhur İttifakı oldu.

02 Nisan 2019 Salı 10:05