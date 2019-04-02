BU SEFER OYLARINI ARTIRDI

MERKEZDE OYLAR ARTTI
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu bir önceki seçime göre yüzde 3.34 oranında oyunu artırırken, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da 2014’te yüzde 57,5 oy alan Mustafa Çelik’in oyunu yüzde 3.57 artırarak yüzde 61.07 ile seçimi kazandı.
OY ARTIŞ REKORU TALAS’IN
Merkez ilçelerde rekor oy artışı ise Talas’ta yaşandı. Talas Belediye Başkan adayı Mustafa Yalçın bir önceki seçime göre yüzde 8.50 oy artışı sağlayarak yüzde 55,7 ile seçimi kazanırken merkez ilçeler arasında bu manada partinin oyunu en çok artıran isim oldu.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu bir önceki seçime göre yüzde 3.34 oranında oyunu artırırken, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da 2014’te yüzde 57,5 oy alan Mustafa Çelik’in oyunu yüzde 3.57 artırarak yüzde 61.07 ile seçimi kazandı.
OY ARTIŞ REKORU TALAS’IN
Merkez ilçelerde rekor oy artışı ise Talas’ta yaşandı. Talas Belediye Başkan adayı Mustafa Yalçın bir önceki seçime göre yüzde 8.50 oy artışı sağlayarak yüzde 55,7 ile seçimi kazanırken merkez ilçeler arasında bu manada partinin oyunu en çok artıran isim oldu.
İlter SAĞIRSOY