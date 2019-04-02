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BU SEFER OYLARINI ARTIRDI

Büyükşehir Belediyesi’nde geçen seçimde yüzde 59 oy alan Ak Parti bu sefer Büyükkılıç ile oylarını yüzde 4 artırırken, merkez ilçelerin tamamında Ak Parti’de oy artışı yaşandı. İncesu’da 4. dönem aday gösterilen Zekeriya Karayol seçimi İYİ Parti’nin adayına karşı kaybederken, Sarız’da da kazanan taraf Cumhur İttifakı oldu.

BU SEFER OYLARINI ARTIRDI
MERKEZDE OYLAR ARTTI
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu bir önceki seçime göre yüzde 3.34 oranında oyunu artırırken, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da 2014’te yüzde 57,5 oy alan Mustafa Çelik’in oyunu yüzde 3.57 artırarak yüzde 61.07 ile seçimi kazandı.

OY ARTIŞ REKORU TALAS’IN
Merkez ilçelerde rekor oy artışı ise Talas’ta yaşandı. Talas Belediye Başkan adayı Mustafa Yalçın bir önceki seçime göre yüzde 8.50 oy artışı sağlayarak yüzde 55,7 ile seçimi kazanırken merkez ilçeler arasında bu manada partinin oyunu en çok artıran isim oldu.

 

İlter SAĞIRSOY

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