Bu sene kurban bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı tatili ne kadar olacak sorusunun yanıtı için gözler yarın yapılacak bakanlar kuruluna döndü. Bayram tatili için iki ihtimal bulunuyor. Birinci ihtimal tatilin 10 gün, ikincisi ise 6 gün olmasını içeriyor. Son karar yarın bakanlar kurulu toplantısında verilecek. Peki bakanlar ve iş dünyası tatil için ne diyor?

Turizm sektörü kurban bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasını isterken, sanayi kesimi buna karşı çıkıyor. Bakanlar kurulu öncesinde konuyla ilişkili olan bakanlardan ise karışık mesajlar geliyor. İşte bakanların son açıklamaları:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : "Antalya milletvekili olarak tercihimizi, görüşümüzü tabi ki turizmden yana kullanacağız. Ama tabi ki bu bir oy kullanma şeklinde değil de, Bakanlar Kurulu istişaresi sonucunda karar verilecektir".

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci : "Türkiye olarak tatilden daha çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili alınacak kararlara da saygı duyuyorum".

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: "Ümit vermek doğru olmaz ama her halükarda bayram tatili ümidimiz var, yani kısa da olsa bayram tatilimiz var. Uzun olursa ne âlâ, turizm bakımından ama şu haliyle bile bayramda Türkiye'nin birçok yerinde turizm açısından çok ciddi hareketlenme var ve daha da olacağını biliyoruz. Bu konu Bakanlar Kurulu'na gelirse konu konuşulur. Türkiye için en hayırlısı neyse o karar verilir".

Bayram tatili 10 gün nasıl olur?: Kurban Bayramı tatili 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birleştirildiği taktirde bu yıl 10 gün olacak. Zafer bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Çalışanların beklentisi 27 Ağustos pazartesi ve 28 ağustos salı gününün tatil edilmesine yönelik. 31 Ağustos perşembe günü de yarım gün arefe tatili var. Bu da tam güne çevrilirken Zafer bayramı haftası ile Kurban bayramı tatili birleşiyor ve böylece 10 güne çıkıyor.

Bayram tatili 6 Gün nasıl olur? : Bunun için 31 Ağustos perşembe gününün resmi tatil ilan edilmesi gerekiyor. Perşembe günü Kurban bayramının arefesi oluyor. Haliyle de zaten yarım gün tatil. Bu tam gün yapıldığı taktirde 30 Ağustos zafer bayramı tatili ile Kurban bayramı tatili birleştirilmiş oluyor ve süre 6 güne çıkıyor.

İşte Kurban bayramı ve 30 Ağustos Zafer bayramı tatil günleri;

30 Ağustos 2017 Çarşamba- Zafer Bayramı (resmi tatil)

31 Ağustos 2017 Perşembe - Kurban Bayramı arefesi (yarım gün tatil)

1 Eylül 2017 Cuma - Kurban Bayramı 1. gün (resmi tatil)

2 Eylül 2017 Cumartesi - Kurban Bayramı 2. gün (resmi tatil)

3 Eylül 2017 Pazar - Kurban Bayramı 3. gün (resmi tatil)

4 Eylül 2017 Pazartesi - Kurban Bayramı 4. gün (resmi tatil)

(İnternethaber.com)