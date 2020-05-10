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Bu sene sosyal medya kanalları ile kutlanacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıf Haftasının 11-17 Mayıs tarihleri arasında her sene olduğu gibi bu senede çeşitli etkinliklerle kutlanmasının planlandığını ancak Covid – 19 salgını nedeniyle sosyal medya kanalları ve kitle iletişim araçları kanalıyla kutlanacağını bildirdi. Haftanın bu seneki teması “Vakıf Medeniyetinde Şefkat ve Merhamet”tir olduğu duyuruldu.

Bu sene sosyal medya kanalları ile kutlanacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebileceği dile getirilirken, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Bugün dünya gündeminin en önemli başlıklarını oluşturan, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi kavramların vakıf olgusunun tam merkezinde yer aldığı düşünüldüğünde, medeniyetimizin yapı taşı niteliğindeki vakıf şuuruna dikkat çekilmesi, vakıf kurulmasına teşvik edilmesi, vakıf olgusunun ve içerdiği yüce idealler ile zarif duyguların anımsatılması, yaşatılması ve canlı tutulması bakımından sizlerden alacağımız güç ve destek bizler için son derece anlamlıdır.
 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesapları, Instagram, Twitter, Facebook ve Youtube üzerinden takip edilebilir.”


 

Haber: Fatma Alkan

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