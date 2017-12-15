Bu vekiller ne yapıyor?

TBMM Genel Kurulu kürsüsü, bütçe görüşmeleri kapsamında kağıt parçalama şovlarından ikincisine sahne oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklıdığı 'Man Adası' belgelerini kürsüde yırtıp yere atmasından sonra bugün de CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, Çevre Şehircilik, Kalkınma ve Adalet Bakanlığı bütçesi kitapçığını yırtıp yere attı. Elitaş'ın yırttığı kağıtları kavas toplarken, Yedekçi'nin yırttığı belgeleri kavasın toplamasına AK parti sıralarından itiraz geldi. Bunun üzerine Yedekçi'nin yere attığı kağıtları yine CHP milletvekilleri Musa Cam, Barış Yarkadaş ve Mahmut Tanal topladı.

Bütçe görüşmelerinde tansiyon hiç düşmüyor. Kimi zaman milletvekilleri birbirinin üzerine yürüyor kimi zaman konuşurken sinirlerine hakim olamayanlar ellerindeki kağıtları ve kitapçıkları yere fırlatıyor. Tansiyonu son yükselen isim ise CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi oldu. Yedekçi, TBMM’de görüşülmekte olan bütçe görüşmelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesi üzerine söz aldı.

Konuşması sırasında “Bu bütçe de İşçi yok, Bu bütçe de Öğrenci yok. Bu bütçede Esnaf yok, Emekli yok” dedikten sonra sinirlendi.

Yedekçi, beraberinde kürsüye çıkardığı bütçe kitapçığının sayfalarını yırtmaya başladı. Yedekçi, beraberinde kürsüye çıkardığı bütçe kitapçığının sayfalarını yırtmaya başladı.

Yedekçi, daha sonra sinirli bir şekilde kürsüden ayrıldı. CHP'li vekilin konuşmasından sonra kavasların kağıtları toplamaya çalışması üzerine iktidar milletvekilleri tepki gösterdi

Tepkilerin artması üzerine CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Barış Yarkdaş ve İzmir Milletvekili Musa Çam kürsünün etrafında bulunan kağıtları topladı.

CHP milletvekillerinin kağıtları toplamaya çalışma ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu. Bu görüntüler akıllara AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın önceki gün kürsüde Man Adası belgelerini yırtıp yere atmasını akıllara getirdi.

Bütçe görüşmelerinin önceki oturumunda AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi ve yakınlarıyla ilgili belgeleri kürsüden yırtarak yere atmıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın yırtıp yere attığı kağıt parçalarını Genel Kurul'da görevli kavas toplamıştı. (İnternethaber.com)