Bugün 30 yılın en sıcak günü yaşanacak



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, son analiz ve tahminlere göre bugünden itibaren yurdun mevcut sıcak havaya ilaveten Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini bildirdi. Bu sıcak hava dalgası ile birlikte halen normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Ege Bölgesi genelinde hissedilir derecede artacağı, mevsim normallerinin 10 - 12 derece üzerinde gerçekleşeceği ve özellikle iç kesimlerdeki bazı il ve ilçelerde uzun yılların en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşılabileceği de bekleniyor.







45 DERECELER GÖRÜLECEK



Bu hafta sonu bazı il merkezlerimizde gerçekleşmesi beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara, Bursa ve Malatya'da 40, İstanbul'da 37, İzmir ve Adana'da 41, Balıkesir, Edirne ve Antalya'da 42, Diyarbakır'da 43, Manisa'da 44, Şanlıurfa ve Aydın'da 45 derece olması bekleniyor.







ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞINA KADAR SÜRECEK



Sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta başında pazartesi gününden itibaren bölge genelinde etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.





Ramazan ayının önceki yıllara göre daha serin geçmesine rağmen acil servislere başvuran hasta sayısında yaklaşık yüzde 10 artış görüldüğüne dikkat çeken Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gürkan Ersoy, rekor sıcaklıkların beklendiği günlerde dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Ersoy, "Özellikle saat 10.00 ile 16.00 arasında, mecbur olmadıkça sokağa çıkılmamalı. Eğer bir zorunluluk varsa ve sokağa çıkılması gerekiyorsa, bu durumda, şapka ve güneş gözlüğü, koruyucu krem, ince ve açık renkli kıyafetler mutlaka kullanılmalı" dedi.



GÜNEŞ ÇARPMASINDA NE YAPILABİLİR?







Güneş çarpması sonucu bir kişinin rahatsızlanması durumunda yapılması gerekenleri de anlatan Prof. Dr. Ersoy, şu önerilerde bulundu:



"Böyle bir durumda ilk iş 112yi aramaktır. Sağlık ekipleri gelinceye kadar, hastanın serin bir ortama alınması, eğer bilinci yerindeyse yani basit sorulara cevap verebiliyorsa, çok soğuk olmamak kaydıyla içecek verilmeli. Ayrıca kıyafetleri çıkartılarak, ıslak çarşaf veya havluyla hastanın vücut ısısı normal düzeye çekilmeye çalışılmalıdır. Öte yandan, kan damarlarının yüzeyden geçtiği, ayak ve el bilekleri gibi noktalara beze sarılmış buz konulabilir. Yine çeşme suyuyla duş aldırmak da vücut ısısının normal değerlere düşmesinde yardımcı olacaktır. Bundan daha kötü durumlarda, yani hasta bilincini kaybederse vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılması gerekir." (sondakika.com)