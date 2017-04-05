Bugün Avukatlar Günü

Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan, zaman zaman bazı olumsuzluklarla karşılaşan Avukatlar… Bugün onların günü.



Baro Başkanı Avukat Cavit Dursun sosyal paylaşım hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında “Meslektaşlarımıza, Kayseri Baromuza, tüm halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.



Dursun, Kayseri Barosu olarak adliye çevresinde ve kentin pek çok yerlerindeki billboardlara, 7 gün süreyle Cumhuriyet, Kuvvetler Ayrılığı ve Hukuk Devleti İlkesi, Adalet, Bağımsız Yargı erki, Baro, İstinaf'ın Kayseri için gerekliliği ve hakkı, İştakipçiliği, arzuhalcilik ve komisyonculuğun halkımıza zararları, Baroların amaçları, Mahkemeler, Savunma ve Avukatlık Mesleğinin toplumsal ve bireysel hayati önemine dair, Kayseri halkını ve tüm kamuoyunu hukuk, yargı, adalet, mahkemeler, baro ve avukatlar kapsamında bilinçlendirmek gayesiyle afişler astıklarını söyledi.



Konaç: Ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz

Kayseri Barosu önceki dönem Başkanı Av. Fevzi Konaç, Avukatlar Günü mesajında Türkiye’nin çok önemli dönemden geçtiğini belirterek; “Ülkemizi adeta uçurumun kenarına getiren, dış müdahale ile işgal edilmesini bile isteyebilecek kadar gözü dönmüş, hain bir örgütün ülkemize yaşattığı 15 Temmuz acısını unutmaya ve toplumda açtığı yaraları sarmaya çalıştığımız günleri yaşıyoruz. Bir yandan mesleki onuru en üst düzeyde yaşadığımız zaman dilimi olan 5 Nisan Avukatlar Günü heyecanını duyarken, diğer taraftan Türkiye Barolar Birliğinin referandum öncesi siyaseten takındığı tutumun, millet nezdinde biz avukatları düşürdüğü durumdan kurtulmaya gayret ediyoruz. Bizleri temsil etmeyen Birliğin tavırlarının negatif algısını temizlemeye çalışıyoruz. Adaletin ve Yargının en önemli ayağı olan savunmanın öneminin farkındayız.” dedi.



“5 Nisanın onurunu yaşamak için önce, bu mesleği icra edebileceğimiz bir vatanın olması gerektiğini biliyoruz.” diyen Konaç şunları söyledi:

“Bu zor süreçte devletimizin ve milletimizin yanında saf tutmanın kıymetinin farkındayız. Diz çöktürülmek istenen bu ülkenin yiğit evlatlarının ve Şehadete koşan Şehitlerinin emaneti olan ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Referandumun bu bakış açısıyla hukuken neler getirip/götürdüğünden çok, ruhen ne anlama geldiğini anlatmaya çalışıyoruz. Bağımsız bir Türkiye’nin rüyaları ile büyüdük ve bu referandumla bu toprakların ilk defa daha bağımsız bir ülke haline geleceğine dair umudumuzu koruyoruz.”







Gazetemizin avukatı Ersin Umman ise avukatların yaşadığı bazı sıkıntıları şu şekilde sıraladı:

1-Hukuk fakültesi sayısının ihtiyaçtan çok fazla olması.

2- Hukuk fakültelerinin çok düşük puanla öğrenci alması (özellikle özel ünv).

3- Fakültelerde istenen düzeyde eğitim verilememesi .

4- Avukatlığa kabulün çok kolay olması (sınav hala getirilmedi).

5- Çok genç yaşta tam yetkili avukat olunuyor. Bunun yerine mesela ilk 5 yıl avukat yardımcılığı statüsü verilip, daha sonra zamanla yetki arttırılmalı.

6- Hakimliğe sadece kıdemli avukatlardan atama yapılmalı. Çok genç yaşta hayat tecrübesi ve pratik hukuki bilgisi yeterli olmayanlar hakim-savcı yapılıyor: hem avukatların işi zorlaşıyor, hem de adaletin tecellisi zorlaşıyor.

7- Avukatların yetkileri arttırılmalı. Mesela borçluların/davalıların mal varlıklarını doğrudan görebilme imkanı verilmeli.

8- Avukatlar yargının asli unsuru olduğu için korunmaya dair özel düzenlemeler getirilmeli. Avukata karşı işlenen suçların cezaları caydırıcı olmalı.

9- Barolar birliğinin siyasi tavır takınmaları en büyük problemimiz. Oysa sadece meslektaşlarına hizmet etmek için kurulan bu kuruluşlar durumdan kendilerine vazife çıkarmakta, avukatlar hakkında kamuoyunda olumsuz intiba oluşmasına sebep olmaktadır. Avukatlar bu tür siyasi tavırlardan zarar görmektedir. Bu konuda acil bir yasal düzenleme getirilmesini bekliyoruz.



Diğer yandan Kayseri Barosu tarafından bugün 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk konulacak, ardından ise 10.30’da Baroda basın açıklaması gerçekleştirilecek. Düzenlenen etkinlik saat 11.00’da kokteyl ile sona erecek.

Haber: Bünyamin GÜLTEKİN