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Bulut cinayetine bu afişlerle dikkat çekildi

Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’nda bazı reklam panolarına, Emine Bulut cinayeti hakkında afişler asıldı. Afişlerde yer alan ifadelerle, kadın cinayetine dikkat çekildi.

Bulut cinayetine bu afişlerle dikkat çekildi

Geçtiğimiz günlerde Kırıkkale’de 10 yaşındaki kızının gözünün önünde öldürülen Emine Bulut’un, olay anına ilişkin çıkan görüntüleri Türkiye’yi sarsmıştı. Olayın ardından ülke genelinde ve şehrimizde çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Emine Bulut’un öldürülüşü üzerine bir takım açıklamalar yaptı, kadın cinayetine yönelik tepkilerini gösterdi. Sosyal medyadan da tepkiler gösterilmiş gündem olmuştu. Bu kapsamda Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’nda bazı reklam panolarına Emine Bulut cinayeti hakkında dikkat çeken afişler asıldı. Kim ya da kimler tarafından asıldığı bilinmeyen afişlerde, olayın görüntüsünde de geçen ifadeler yer alırken, başka bir afişte sadece Emine Bulut yazılı olduğu görüldü.



İşte panolara asılan afişlerde yer ifadeler: Anne lütfen ölme, ben ölmek istemiyorum; Emine Bulut; İnsanlık; lüften ölme anne ile can çekişti, ben ölmek istemiyorum ile öldü.



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Özel Haber: Ekrem Nazlı

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