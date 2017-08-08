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Bunu CHP yapsa ne tepki verirdiniz?

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, “Kayseri’de bu organizasyonu bu şekilde CHP yapmış olsaydı ne tepki verirdiniz?”

Bunu CHP yapsa ne tepki verirdiniz?

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Feyzullah Keskin, CHP Grup Başkanvekili Levent GÖK ve CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın güncel konuları değerlendirdiği basın toplantısının ardından bir dizi ziyaret gerçekleştirildi. Gerçekleşen ziyaretlerin birinde, bir basın mensubunun “Kayseri Spor’un sezon açılışında sahne alan Hande Yener ve dansçılarının sahne kıyafetinin eleştirilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?” sorusunu sordu.
Siyasi gündemi takip ederken sporu da es geçmediğini belirten İl Başkanı Feyzullah Keskin Kayseri Spor’a yeni sezonda başarılar dilerken, Kayseri gündemine düşen olaya ilişkin basın mensubunun sorusuna şu şekilde cevap verdi:
 “Laik ve Demokratik ülkelerde kadının giyimi ne toplum tarafından istismar edilebilir ne de gazete manşetlerine düşer. Bir kadın, ister sanatçı olsun ister normal bir yurttaş giydiği kıyafetten dolayı yargılamak kimsenin haddi değildir. Biz, sanatçıların sahne kıyafetleri ve şovlarıyla ilgilenmiyoruz ancak madem böyle bir soru sordunuz, bende şu soruyla cevap vermek isterim.
Kayseri’de bu organizasyonu, bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi yapmış olsaydı sahne şovunu izleyen protokol nasıl bir tepki verirdi? ”
Kurum Haberi

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