Bünyan Belediyesi de artık e-devlet kapısında 

Bünyan Belediyesi; arsa rayiç bedeli sorgulama, beyan bilgileri sorgulama, tahakkuk bilgileri sorgulama, tahsilat bilgileri sorgulama gibi bazı hizmetlerini e-devlet kapısına taşıdı. E-devlet uygulaması üzerinden sunulan bu interaktif hizmetlere, Bünyan halkı artık tek tıkla ulaşabilecek.
13 belediyenin e-devlet hizmeti yok
Kayseri’de belediyecilik hizmetleri kapsamında Büyükşehir, Talas, Develi ve Bünyan Belediyesi e- belediye hizmetlerini e-devlet ile birleştirmişken, geriye kalan 13 ilçe belediyesi bu konuda hizmet sağlayamıyor.
Özel haber
Haber: Tuba Köksal
Bünyan Belediyesi; arsa rayiç bedeli sorgulama, beyan bilgileri sorgulama, tahakkuk bilgileri sorgulama, tahsilat bilgileri sorgulama gibi bazı hizmetlerini e-devlet kapısına taşıdı. E-devlet uygulaması üzerinden sunulan bu interaktif hizmetlere, Bünyan halkı artık tek tıkla ulaşabilecek.