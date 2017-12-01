Bünyan Belediyesi de artık e-devlet kapısında 

Bünyan Belediyesi; arsa rayiç bedeli sorgulama, beyan bilgileri sorgulama, tahakkuk bilgileri sorgulama, tahsilat bilgileri sorgulama gibi bazı hizmetlerini e-devlet kapısına taşıdı. E-devlet uygulaması üzerinden sunulan bu interaktif hizmetlere, Bünyan halkı artık tek tıkla ulaşabilecek.

13 belediyenin e-devlet hizmeti yok

Kayseri’de belediyecilik hizmetleri kapsamında Büyükşehir, Talas, Develi ve Bünyan Belediyesi e- belediye hizmetlerini e-devlet ile birleştirmişken, geriye kalan 13 ilçe belediyesi bu konuda hizmet sağlayamıyor.



Özel haber

Haber: Tuba Köksal

