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Bünyan Belediyesi de artık e-devlet kapısında 

Bünyan belediyesi interaktif belediyecilik kapsamında vatandaşlarına daha hızlı hizmet verebilmek için e-devlet sistemine dâhil oldu. Kayseri’de e-devlete entegre olan 4 belediye bulunurken, geri kalan 13 belediyenin hala e-devlet hizmeti yok.

Bünyan Belediyesi de artık e-devlet kapısında 

Bünyan Belediyesi; arsa rayiç bedeli sorgulama, beyan bilgileri sorgulama, tahakkuk bilgileri sorgulama, tahsilat bilgileri sorgulama gibi bazı hizmetlerini e-devlet kapısına taşıdı. E-devlet uygulaması üzerinden sunulan bu interaktif hizmetlere, Bünyan halkı artık tek tıkla ulaşabilecek.
13 belediyenin e-devlet hizmeti yok
Kayseri’de belediyecilik hizmetleri kapsamında Büyükşehir, Talas, Develi ve Bünyan Belediyesi e- belediye hizmetlerini e-devlet ile birleştirmişken, geriye kalan 13 ilçe belediyesi bu konuda hizmet sağlayamıyor.

Özel haber
Haber: Tuba Köksal
 

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