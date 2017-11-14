Bünyan Cezaevi’nde sorunlar giderildi

Yayınımız ve gelen birçok şikâyet neticesinde cezaevi yetkilileri sorunları teker teker gidermeye başladı. Bu güzel ve olumlu gelişmeler mahkumlar, mahkum yakınları ve avukatlar tarafından memnuniyetle karşılandı.



Asma kilit kaldırıldı.

Cezaevi girişinde mahkûm yakınları ve avukatların eşyalarını koydukları dolap için 5 TL’ye asma kilit satılması tepkilere sebep olmuş, hatta konu meclis gündemine taşınmıştı. Cezaevi yöneticileri, gelen tepkiler neticesinde asma kilitleri kaldırdı. Artık girişte eşyalarla birlikte infaz koruma memuruna kimliklerini teslim eden ziyaretçiler, çıkışta da kimlikleri ile birlikte eşyalarını teslim alıyorlar.







İlçe merkezinden cezaevine servis

Haberimizde cezaevinin ilçeye uzak bir bölgeye yapıldığını ve özel aracı olmayan kişilerin oraya gitmesinin hayli güç olduğunu dile getirmiştik. Gelen tepkiler neticesinde Bünyan Belediyesi tarafından cezaevine servis aracı konuldu. Araç ilçe meydanından cezaevine direk yolcu taşıyor. Diğer bir sorun ise kampüs içerisinde ring aracının olmamasıydı. Büyük bir kampüse sahip olan cezaevinde mahkûm yakınları ve avukatlar koğuşların bulunduğu alana ulaşmak için uzun bir alanı yürümek zorunda kalıyorlardı. Geçtiğimiz hafta ring hizmete sokularak bu sorun da giderilmiş oldu.



Doktor getirildi

Sağlık ocağı açık olmayan ve T1, T2 koğuşunda doktor bulunmayan cezaevinde, mahkûmlar doktor eksikliğinden dolayı muayene olamadıkları ve başka hastaneye sevk edilemedikleri şikayetinde bulunmuştu. Sağlık Ocağı hala kapalı olmasına rağmen T1 ve T2 koğuşlarına doktor getirilerek hasta mahkûmların talebi de karşılanmış oldu.

Bu güzel ve olumlu gelişmeler mahkumlar, mahkum yakınları ve avukatlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Haber: Tuba Köksal