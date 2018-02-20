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Bünyan’da doğalgaz abonesi hızla artıyor 

Kayserigaz’ın 2015 yılında hizmet alanına dahil ederek çalışmalarını 2016 yılında tamamladığı 26 bin nüfuslu Bünyan’da abone sayısı 2 bin 955’e ulaştı. 

Bünyan’da doğalgaz abonesi hızla artıyor 

Doğalgazın yaşamı kolaylaştıran avantajlarından ve konforundan Bünyan halkının faydalanabilmesi için titizlikle çalışan Kayserigaz, abone sayısının artmasıyla daha fazla haneyi güvenli bir şekilde doğalgazla buluşturuyor.

Bünyan halkı doğalgaz kullanarak yaşam kalitesini arttırıp doğa dostu doğalgaz ile gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakırken Kayserigaz ise Bünyan’ı çevreci güvenilir ve ekonomik doğalgaz ile buluşturmanın gururunu yaşıyor.

19 milyon liralık yatırım yapılarak doğalgaza kavuşturulan ilçeye doğalgaz, Gömeç Mahallesi üzerinden çelik hatlar kullanılarak ulaştırıldı. Bünyan ilçe merkezinde, 50 km çelik hat, 212 km polietilen hat, 8 adet vana grubu, 3 adet bölge istasyonu ve 2.989 adet servis kutusu imalatı yapıldı.

Kayseri’nin imarlı alanlarının tamamına kesintisiz ve güvenli doğalgaz hizmeti sağlamak için özenle çalışarak, konforlu ve ekonomik doğalgazı mümkün olduğunca fazla haneye ulaştırmak için tüm imkânlarını kullanan Kayserigaz, 2018 yılında da yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.
İHA

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