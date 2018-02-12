BÜNYAN’DA YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR

Bünyan’da toplumun her kesimine dokunan yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Şinasi Gülcüoğlu, “geçmiş dönemlerde belirli nedenlerle tamamlayamadığımız projeleri sırayla hayata geçirmeye başladık. Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Meslek Yüksekokulumuz, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Emlak ve Emlak Yönetimi, Özel Güvenlik bölümleri ile 2018 -2019 eğitim, öğretim yılında kayıtlara başlayacak. Bu güne kadar öğrenci alamamamızın nedeni öğrenci yurdunun yokluğu olarak gösterilmekteydi. İnşallah mart ayında öğrenci yurdunun temelini atıp bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Yurdun projesini tamamladık. Bir hayırseverimiz yaptıracak. İnşallah bu eksikliği bu yıl gidermiş olacağız.” diye konuştu.



“Bünyan’ı sağlık üssüne dönüştüreceğiz”

Bünyan’ın sağlık alanında ciddi hizmetler vermesini arzu ettiklerini vurgulayan Gülcüoğlu, “75 yataklı Devlet Hastanesinin temeli mart ayında atılacak. Projeleri yapıldı. Bünyan’ı sağlık merkezi üssü haline dönüştürmeyi düşünüyoruz.” dedi.



“Sanayi sitesinin anahtar teslimi yapılacak”

Sanayi sitesinin bu yıl tamamlanacağını kaydeden Gülcüoğlu, “30 yıllık bir geçmişe sahip olan ve bugüne kadar hiç bir şey yapılamayan sanayi sitemizle ilgili göreve geldikten sonra başladığımız imar uygulamalarıyla birlikte geçtiğimiz yıl sitesinin temelini atmıştık. Bu yıl bir mani olmaza anahtar tesliminin yapılacağını duyuyorum. Şu an itibariyle bloklarımız hızla yükselmiş durumda ve site yönetimi hassasiyetle konuyu takip ediyor.” ifadelerini kullandı.



“Bünyan’da nüfus artıyor”

Bünyan’da özellikle doğalgaz çalışmalarından sonra nüfus artışı olduğunu ve daha da artacağını söyleyen Gülcüoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Doğalgaz çalışmalarındaki bir amacımız da önce şehre göçü durdurmak, ardından da tersine göç dediğimiz kentten ilçemize göçü temin etmekti. Bu anlamda doğalgazla ilgili aboneleşmenin çok yüksek seviyede olduğunu istatistik rakamlarında görüyoruz. Bununla birlikte öncelikle göçün durdurulduğunu ve tersine göçün başlamasında ciddi bir ivme kazandığını söyleyebiliriz. Cezaevinde çalışan nüfusun Bünyan’da ikamet etmeye başlamasından sonra bu artış daha da hızlandı. İnşallah ilerleyen zamanda konut stokunun konut arzıyla birlikte artacağını düşünüyoruz.”



“Yaşlıları soba yakma derdinden kurtardık”

Doğalgaz alt yapısının kurulumu noktasında Türkiye’de en hızlı hizmet veren belediye haline geldiklerini belirten Gülcüoğlu, “8 ayda bir kentin altını üstüne getirerek, su, kanal, fiber optik, doğalgaz gibi birçok çalışmayı bir anda yapıp tamamlamak oldukça ciddi, hatta rekor denilen bir çalımaydı. Bu çalışmayla yaşlılarımızı soba yakma eziyetinden kurtardık. Yaşam kalitesini arttırdık. Bütün bu alt yapı üst yapı çalışmalarıyla birlikte kentsel dönüşümü de asla ihmal etmedik. Bunla ilgili çalışmalarımız da zaman içerinde meyvelerine verecek. “ şeklinde konuştu.

Bünyan’da kültür ve sanat ile ilgili çalışmaların devem ettiğini özellikle kadınların ve engelli bireylerin sosyal yaşama daha sıkı tutunabilmelerini sağlamak için mücadele ettiklerini kaydeden Gülcüoğlu sözlerini şöyle tamamladı;

“Bugüne kadar çok büyük projelerin altına Bünyan Belediyesi olarak girdiğimizi belirtmek istiyorum. Yine bunun bir başka belirtisi olarak başta Karatay Hanı olmak üzere tarihi yerlerimizin kamusallaştırma ve restorasyonu gibi projelerimiz de hali hazırda devam etmektedir. Hedefimiz yaşam kalitesini artırmak ve Bünyanlı olmanın farkındalığını fark ettirmek…”

Haber: Tuba Köksal

