Bünyan’ın çizgi ötesi öğretmeni

Ortadağ’ın belgeselde yer almasına sebep ise sınıfında oluşturduğu “Minik Notalar Grubu” oldu.















Mesut Uçakan yönetti

Milli Eğitim Bakanlığı 2017 yılının Öğretmenler Günü’nde ülke genelinde farkındalık oluşturan 10 öğretmen seçti. Daha sonra bir film şirketiyle anlaşarak seçilen öğretmenlerin başarılarının anlatıldığı bir belgesel çekildi. Her bir öğretmenin iki gün süren çekimlerinin ardından, Yönetmenliğini Mesut Uçakan’ın yaptığı ‘Çizgi Ötesi Öğretmenler’ adı verilen bir belgesel ortaya çıktı. Belgesel hem MEB sitesinde hem de ulusal kanallarda yayınlandı.







‘Çizgi Ötesi Öğretmenler’ arasında Bünyanlı Sezer Ortadağ’da yer aldı. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan Mehmet Akif İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan Ortadağ, öğrencilerine 1. sınıftan itibaren en az iki tane enstrüman çalmayı öğretiyor. ‘Minik Notalar’ isimli bir grup da kuran Sezer öğretmen şunları söyledi:













Geniş entrüman yelpazesi







"Benim müzik aşkım aslında aileden geliyor. Ailemizde müzikle uğraşan çok kişi var. O yüzden ben de küçükken onlardan etkilenerek kendimi bu akımın içerisinde buldum.







Bu şekilde devam ederek ilerledim. Öğrencilerime de elimden geldiğince öğretmeye çalışıyorum. Şu anda çocuklar melodika, gitar, bağlama, org, def, vurmalılar, marakas çalıyorlar.



http://www.kayserigundem.com.tr/images/videolar/zgi.mp4









Oldukça geniş bir enstrüman yelpazemiz var. Minik Notalar grubunda şöyle bir durum var: Herkesin bir enstrümanı yok.















Herkesin birden fazla enstrümanı var. Örneğin bağlama çalan aynı zamanda gitar da çalabiliyor.







Gitar çalabilen aynı zamanda org çalabiliyor, org çalabilen aynı zamanda diğer enstrümanları da çalabiliyor.







Bu da silsile yoluyla devam ediyor. Herkes bildiklerini diğer arkadaşına öğretiyor.







Bu şekilde yolumuza başarıyla devam ediyoruz"



Haber: Tuba Köksal