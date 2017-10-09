Bünyanlı Kazım Almanya’da trafik kazasında can verdi

Almanya’nın Hessen Eyaleti Butzbach Kenti’nde karşı şeritten gelen tır çekicisi ile kafa kafaya çarpışarak meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden Hatay Samandağlı 23 yaşındaki Paula Yalman, kız arkadaşı Julia Kabaca ve 20 yaşındaki Kayseri Bünyanlı Kazım Cihan'ın cenaze işlemleri için Savcılığın vereceği rapor bekleniyor. Kazanın pazar günü meydana gelmesinden dolayı kazanın oluş şekli ve üç Türk gencinin ölüm şeklinin savcılık tarafından belirlenmesinin ardında cenazeler ailelerine verilecek.







JULİA KABACA







PAULA YALMAN



Kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Kazım Cihan için Offenbach Ülkü Ocağı'nda taziye merasimi düzenlenirken, Julia ve Paula için ise Bad Vibel Ortodoks kilisesi Yalman ailesine destek için taziye merasimi düzenledi.







Kazada hayatlarını kaybeden Türk gençlerinin cenazeleri savcılık raporunun ardından ailelerinin defin için uygun göreceği yere götürülecek.

İHA