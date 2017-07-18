BURASI HİÇBİR ZAMAN KAYSERİ OLAMAYACAK

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcıları Murat Kahraman ve Selçuk Yosunkaya, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Şiran Kaymakamı Murat Özdemir, Köse Kaymakamı Mustafa Duruk, Kürtün Kaymakamı Mehmet Durgut, Torul Kaymakamı Mustafa Karali, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, GTSO Başkanı İsmail Akçay, ilçe ve belde belediye başkanları, bölge müdürleri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.











“Zigana tünelinde yüzde 25 seviyesine ulaşıldı”

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada 2017 yılında kamu kuruluşlarının 3 milyar 904 milyon 891 bin TL proje tutarlı işinin olduğu Gümüşhane’nin 20 yıl öncesi ile mukayese edildiğinde yapılan büyük yatırımlarla mahrumiyet ili olma özelliğini kaybettiğini belirten Vali Memiş, “Bir yerin mahrumiyet bölgesi olup olmadığının en büyük göstergesi ulaşılabilir olup olmadığıdır. Eskiden Trabzon’a 5-6 saatte gidilirken artık 1 saatte ulaşıyorsunuz. Bunda tabi yapılan büyük yatımların, duble yolların çok önemi var. Özellikle ulaşımı biz çok önemsiyoruz. Yapılan ve yapılacak olan 52 tane tünelle adeta tüneller kentiyiz. Bunun en önemlisi Zigana Tüneli. Yüzde 25’e geldik. Bu çok önemli bir rakam. Bizim hayalimiz. 2019 yılı sonu 2020’de bitmesi halinde sahille ulaşımımızı neredeyse yarım saate indirecek bir proje. Yine adeta bir barajlar ve göletler kentiyiz. Bu sene 35 tane yapımı devam eden gölet inşaatımız var, planlananlar 50’nin üstünde. Kelkit ve Harşit havzasında olmak üzere iki büyük yatırım var. Bu projeler Gümüşhane’nin geleceğe daha umutla bakmasına yol açıyor. Hatta bu projelerle tersine göçün bile mümkün olacağına inanıyoruz. Ana yatırımlar yapıldıktan sonra küçük dokunuşlarla mesafe alacağımıza inanıyoruz” dedi.







Kayseri karşılaştırması

Toplantıda diğer yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri de sunum yaptıktan sonra Vali Memiş, “Gümüşhane geleceği olan bir il. Üniversite kentiyiz. Burası hiçbir zaman Kayseri olamayacak. Ama bu kent ilçeleriyle birlikte Türkiye’nin en yaşanabilir, butik kentlerinden birisi olacak. Doğru stratejilerle hareket edeceğiz. Butik bir kent olacağız. Bu şehirde herkesin çok emeği var. Bu kent güzel adımlarla yoluna devam ediyor. inşallah daha güzel şeyler olacak. Geleceğimiz gayret parlak. Herkesin çok emeği var” sözleriyle toplantıyı sonlandırdı.

İHA

