BÜROKRASİ KATILIMCILARI YILDIRIYOR

Mehmet Saçmacı, ülke genelinde birçok alanda fuarcılık işi ile uğraştığını ancak Kayseri’deki kadar bürokrasi engeli ile karşı karşıya kalınmadığını belirtti.



“Fuar her zaman yapılmalı”

Saçmacı, Kayseri’de Dünya Ticaret Merkezi fuar alanının Türkiye’de en az 20 ilde bulunmadığını belirterek; “Maalesef boş günleri geçiren etkinliklerin en az olduğu şehir Türkiye’de sadece Kayseri’dir. Gönül isterki Kayseri’de bir mobilya fuarı olsun. Makina, İnşaat, Gayrimenkul, fuarları olsun. Elbette başka firmaların da bunu yapmasını canı gönülden isteriz. Şubat ayı sonlarında 2 gün üniversite tercih fuarı yaptık. Şunu anladık ki, güzel organizasyon olduğu zaman Kayseri halkı buna rağbet ediyor, ilgi gösteriyor. Biz daha iyi hizmet vermek için uğraşırken maalesef bürokrasiden aynı muameleyi göremiyoruz. Türkiye’de en büyük sıkıntıyı Kayseri bürokrasisinde yaşıyoruz.“ diye konuştu.









“Esnaf Odasından destek bekliyoruz”

Daha önce Kayseri esnafı hakkında düşüncelerini sunduğunu belirten Saçmacı, şunları söyledi:

“Ayda bir burada tüketici günü yapalım. Buna Kayseri Esnaf Sanatkârlar Odamız destek olsun. Kayseri Dünya Ticaret Merkezi İstanbul uhdesinde bir alan. Öncelikle herkes şunu bilmeli; Dünya Ticaret Merkezi Kayseri ile alakalı olmayan ayrı bir şirket. Burayı kiralamak isteyen İstanbul Dünya Ticaret Merkezine gidecek. Buradan fuar alanını kiralayacaksınız. Sonuçta Kayseri Esnaf Sanatkârlar odasının destekleri ile Kayseri’deki esnaflar bu alana ücretsiz rağbet etsin istedik. Fakat yine maalesef bu konuda bir yol alınamadı. Bunu başka şehirlerde çok güzel yapıyorlar. Ama bunu biz burada bu imkanlar dahilinde yapamıyoruz. Yöresel ürünleri bugün başlıyoruz. Diğer yöresel fuarımızı ise 6 ay sonra yapabileceğiz. Yılda en fazla 3 tane yapılıyor. Bu yıl fuar 2 tane olacak. Antalya’da büyük gıda fuarları yapılıyor. Bizim kalitemizde yapılmıyor. Bizim kalitemizin yanından dahi geçemezler. Fuar alanında gıda mühendisi bulunduruyoruz. Gidin hiçbir fuarda bunu göremezsiniz.

Ama biz bu hizmetleri verirken bir de bakıyoruz, en ufak bir konuda nasıl ceza kesilse diye bazı kişiler bunu peşindeler. Bazı oda temsilcileri bunu yapıyor. Bu da hoş karşılanan bir durum değil. Ben Türkiye’de 50 tane fuar yapıyorum. Kayseri’de 3 tane yapsam ne olur? Yapmasam ne olur? İnanın hiç de umurumda değil. Dünya Ticaret Merkezinde depo ve ofisimiz olduğu için yılda 3 defa gıda fuarı yapmak istiyoruz. “









“Kirasını ödüyoruz”

Dünya Ticaret Merkezi’nin Sun Fuarcılığa ucuza verilmediğine dikkat çeken Saçmacı; “İki günlük fuar alanının bedeli elektrik dahil 45 bin TL civarında. Yapmak isteyen İstanbul’a gider, kirayı öder bu işi yapar. İstanbul Dünya Ticaret Merkezine gidip kirayı ödeyen Kayseri’de alanı kullanır. Türkiye’de Ticaret Borsaları ile görüştük. İllerinin en iyi markalarını gıda alanında belirledik. Birçok ilden markalaşmış katılımcıları tercih ettik. Bu katılımcılar diğer illerden yaptıkları fuarlardan çok memnunlar ama Kayseri’den memnun değiller. Bu firmaların sıkıntısı yine bürokrasinin kendilerini çok sıkmasıdır. Kuru yemişçi diyor ki; ‘kuruyemişi kapalı alanda satacaksın deniyor. Sonuçta ceza yiyorum’ Bu insanların ceza yedikten sonra Kayseri’ye gelmesinin bir anlamı kalmıyor. Eğer sistem Kayseri’de hep böyle ise kabul ediyorum. Bu gelen firmaların çoğu Düvenönü’ndeki otellerde kalıyor. Esnafın açıkta satış yaptıklarını görüyorlar. Açıkta satan esnafa bir sıkıntı olmadığını görüyor. Fuar alanında kuruyemiş işi yapana ceza yazmak çok hoş olmuyor. Gelen arkadaşlara söylüyorum, doğru yapın ama adaletli yapın diyorum ”dedi.







“Doğru iş yapana kapımız açık”

Fuarın sadece organizasyon veya katılımcılara değil, kentte yaşayan herkese faydası olduğunu belirten Mehmet Saçmacı açıklamasını şöyle tamamladı;

“Katılımcı firmaların yanında çalışan bin 500 personel var. Bu insanlar Kayseri’de otellerde kalıyor. Öğle yemeği ve akşam yemeğini kentteki lokantalarda yiyorlar. Kayseri’den yüzde 20 firma katılıyor. İşini doğru yapan esnafımıza ‘buyurun gelin’ diyoruz. Konya’da Kayseri sonrasında Fuar yapacağım. Konya’da herkes baksın neler oluyor. Vali, Belediye Başkanları İl tarım müdürlükleri, İlçe tarım müdürlükleri, hepsi ziyaretimize geliyor. Kayseri İl Tarım ise yöresel ürünlere ceza kesmek için geliyor. Kayseri esnafından, yetkililerinden rica ediyorum; buyurun Fuar alanını hep beraber dolduralım. Gerçek bir fuar yapalım Kayseri halkı memnun olsun.”

(Haber-Foto: Ramazan Karakuş / Remzi Yıldırım)

