BÜROKRASİNİN, KAMUNUN, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GAYRETİ İLE BU DÖNEMİDE ATLATIRIZ

Bu zaman diliminde sabırlı olmamız gerekiyor. Bu günler geçer gider. Buradan daha güçlü çıkmanın yollarına bakmamız gerekiyor. Bir ve beraber olmadan olmaz. Bürokrasinin, kamunun, sivil toplum kuruluşlarının gayreti ile bu dönemi de atlatırız. Biz ASKON olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İş dünyası olarak elimizi taşın altına koyduk. Ülkemize önemli hizmetlerde bulunmaya devam ediyoruz. İki hususun üzerinde duruyoruz: Birincisi üretim ikincisi ise çalışma. Biz bunlardan vazgeçmeyeceğiz” dedi. Vergi yapılandırmasına değinen başkan Ali Özcan, “İş dünyasının gözü vergi yapılandırmasında idi. Yapılandırma iş insanlarını rahatlattı. Kafa karışıklıkları ve ödeme problemleri sona erdi. Bugün kıymetli başkanımızdan önemli bilgiler edindik. Kendilerine hem bilgiler hem nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

ÖDEME YAPMAYANLARIN YAPILANDIRMASI İPTAL OLACAK

Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci, “Yapılandırma ile ilgili iş dünyasının atlayabildiği bazı hususlar vardı. Bugün onları dile getirdik. Yapılandırma olduğunda ödemelerde aksama yapma imkanı gibi bir algı oluştu. Biz bu algının hatayı getireceğini vurguluyoruz. İkinci taksit dönemine girildi. Bu ödeme yapılmazsa maalesef ödeme yapmayanların yapılandırmaları iptal olacak. Böyle bir fırsatı doğru şekilde uygulayarak tamama erdirmek adına ASKON’u ve kıymetli başkanımızı ziyaret ettik. İlgileri ve destekleri için kendilerine teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu.

Görüşmede Gelir İdaresi Grup Müdürü Sezer Sarı, ASKON Başkan Vekili İlker Barlı ve yönetim kurulu üyesi Vacit Kip hazır bulundu.