Uzun süre Dışişleri Bakanlığı yapan ve Filistin'deki İsrail sorunuyla ilgili çözüm çabalarında aktif rol alan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına yönelik, ilk gün yaptığı tek tweetlik açıklamanın ardından yeni bir açıklama daha yaptı.



"Kudüs'ün işgali uluslararası hukuka aykırıdır"



Gül yayınladığı destek mesajında şunları söyledi:



"Bu yıl Filistin'in işgalinin 50'nci yılı. 50 yıldır Filistinli kardeşlerimiz işgal altında yaşıyorlar ve işgalin her türlü acımasızlığıyla zulmü ile karşı karşıyalar. Filistin'in işgali demek Kudüs'ün de işgali demek. Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'tür. Kudüs'ün işgali uluslararası hukuka da aykırıdır. Birleşmiş Milletler bu işgali reddetti. Bütün bunlara rağmen maalesef Amerika Birleşik Devletleri bugünlerde Başkan Trump tarafından Kudüs'ün İsrail'in resmi başkenti olduğunu ilan etti ve yakında başkente büyükelçiliği taşıyacağını duyurdu. Bu sadece Filistinlilere, Arapla değil bütün dünya Müslümanlarına yapılan büyük bir provokasyon, büyük bir sorumsuzluk örneğidir. Bunu bütün dünya Müslümanları reddetmek durumundadır."



(yeniakit)