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''BÜYÜK TÜRKİYE OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞMEKTEDİR''

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eğitim Fakültesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

''BÜYÜK TÜRKİYE OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞMEKTEDİR''

   Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Bayazıt ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

  Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Bayazıt, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında Eğitim sisteminin temel taşını oluşturan öğretmenlik mesleğinin emek, özveri, hoşgörü isteyen kıymetli onurlu mesleklerin başında yer aldığını söyledi.

 Konuşmasında öğretmen adaylarına seslenen Rektör Çalış, “Sevgili gençler, kutsal bir görev olan öğretmenlik mesleğini icra edecek genç öğretmen adayları olarak sizlere büyük görevler düşmektedir. Eğitim ve öğretim hayatınız sona erip, meslek hayatınıza atıldığınızda sizler, milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesi için var gücü ile çalışacak gelecek nesilleri yetiştireceksiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Gelecek Gençlerin, Gençler ise Öğretmenlerin Eseridir’ sözünü hiç bir zaman unutmayın. Ülkemizin teminatı olan gençlerimiz, ilerde sizlerin eseri olacak ve Ülkemizin büyük Türkiye olma yolunda her daim önemli görevler üstleneceklerdir” diye konuştu.

Açılış konuşmaların ardından müzik dinletisi ile devam eden etkinlik, öğretmen marşının okunmasının ardından sona erdi.

Kurumsal

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