Büyük Usta Sinan Memleketinde Anıldı

Melikgazi ilçesi Ağırnas beldesinde düzenlenen etkinliklere Vali Vekili İbrahim Halil Çomaktekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Serdar Altıntuğ, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke ve mülki idari amirleri katıldı. Anma töreni ortaokul öğrencilerinden oluşan folklör ekibinin gösterisi ile başladı.

Etkinlikler çerçevesinde şehir dışından gelen lise ve ilköğretim öğrencileri Mimar Sinan’ın doğduğu ve büyüdüğü yeri gezme fırsatı yaşadı. Çorum Alaca Mimar Sinan Ortaokul öğrencileri etkinlikte Mimar Sinan’a yazdıkları mektubu okudu. Aynı okuldan bir öğrenci ise, rüyasında gördüğü Mimar Sinan’ı anlattı.

Programda bir konuşma yapan Vali Vekili İbrahim Çomaktekin, “ Mimar Sinan Osmanlı’nın başmimarı ve inşaat mühendisidir. Sinan’ın yaptığı yüzlerce eseri hala dimdik ayaktadır. Sinan’ın eserleri günümüzdeki mimarların hayranlıklarını uyandırmaktadır. Mimar Sinan’ın, yüzlerce eserin yapılmasında emeği olmuştur” ifadelerinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Serdar Altıntuğ da, “Sinan’ın çalışmalarını yaşatmaya çalışıyoruz. Sinan ile ilgili çok değerli çalışmalar yapıp önemli belgelere ulaşağımıza inanıyorum. Etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ağırnas Belediye Başkanı İsmail Mete ise, “Her yıl düzenlemiş olduğumuz Mimar Sinan’ı anma etkinlikleri 2011 yılından beri yapılmaktadır. Bu törenin Ağırnas’a, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Mimar Sinan denince, 1490 yılında Ağırnas’ta doğup 20 yaşına kadar burada kaldığı ve buraya 3 çeşme, 1 hamam ve 1 fırın yaptırdığı daha sonra da İstanbul’a gidip orada mimarbaşı seviyesine yükselmiş, akıllara sığmayan eserler yaptırdığı aklımıza gelmektedir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ‘Çocuk Gözünden Mimar Sinan’ adlı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. etkinlikte, Ağırnas yöresine ait sinsin oyunu oynandı. Protokol ve vatandaşlar daha sonra Mimar Sinan’ın evini gezdi. Mimar Sinan’ın doğduğu evi gezen protokol Osmanlı Başmimarı Sinan hakkında bilgi aldı.

Etkinlik içerisinde Mimar Sinan’ı ve yaptığı eserleri anlatan resim sergisinin açılışı da yapıldı. Ağırnaslılar anma törenine yoğun ilgi gösterdi.