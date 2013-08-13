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Büyükelçi: Kayseriyi En İyi Avrupalı Şehir Gibi Görüyorum

Macaristan İstanbul Başkonsolosu Gabor Kiss, Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç’i ziyaret etti.

Büyükelçi: Kayseriyi En İyi Avrupalı Şehir Gibi Görüyorum
Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, valilikteki makamında Macaristan İstanbul Başkonsolosu Gabor Kiss ve Türk-Macar İş Adamları Derneği Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Bölge Başkan Yardımcısı Osman Şahbaz’ı kabul etti.
Ziyaretten memnun kaldığını dile getiren Erdoğan Aygenç, “Konsolumuz ilimize geldiği andan itibaren ekonomik ilişkilerimizi araştırmaya başladı. Kayserimizin Avrupalı dostlarımızı tarafından ilgi görmesinden mutluluk duyuyoruz. Kayseri Türkiye genelinde ve yurt dışında ilgi çeken bir konumda. Çiçek olmayan yere arı konmaz bu da bizdeki çeşitlilikten kaynaklanıyor. Ekonomik ve kültürel alanda katkıda bulunmalarını istiyoruz. Buraya bizi ziyarete gelmelerinden mutluluk duyduk. Türk Macar ilişkilerinin artmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Ziyareti kabul ettiği için teşekkür eden Gabor Kiss, “Kayseri Özel bir önem taşıyor. Macaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Kayseri’yi en iyi Avrupalı şehir olarak görüyorum. Birkaç hafta sonra Kayseri’de Macaristan fahri konsolosluk açacağız. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
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Mustafa CAMGÖZ 4 yıl önce

sayın macaristan büyükelçisi ve saygıdeğer hemşerimiz türk macar i̇şadamları derneği başkanı osman şahbaz'ı kbu kayseri'mize bu katkılarından dolayı tebrik ediyorum.

i̇leriki zamanlarda değerli başkanımızdan kayseri'mize daha büyük hizmetler bekliyoruz.

saygılar,
mustafa camgöz

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