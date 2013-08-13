Büyükelçi: Kayseriyi En İyi Avrupalı Şehir Gibi Görüyorum

Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, valilikteki makamında Macaristan İstanbul Başkonsolosu Gabor Kiss ve Türk-Macar İş Adamları Derneği Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Bölge Başkan Yardımcısı Osman Şahbaz’ı kabul etti.

Ziyaretten memnun kaldığını dile getiren Erdoğan Aygenç, “Konsolumuz ilimize geldiği andan itibaren ekonomik ilişkilerimizi araştırmaya başladı. Kayserimizin Avrupalı dostlarımızı tarafından ilgi görmesinden mutluluk duyuyoruz. Kayseri Türkiye genelinde ve yurt dışında ilgi çeken bir konumda. Çiçek olmayan yere arı konmaz bu da bizdeki çeşitlilikten kaynaklanıyor. Ekonomik ve kültürel alanda katkıda bulunmalarını istiyoruz. Buraya bizi ziyarete gelmelerinden mutluluk duyduk. Türk Macar ilişkilerinin artmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyareti kabul ettiği için teşekkür eden Gabor Kiss, “Kayseri Özel bir önem taşıyor. Macaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Kayseri’yi en iyi Avrupalı şehir olarak görüyorum. Birkaç hafta sonra Kayseri’de Macaristan fahri konsolosluk açacağız. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.