Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti’nin hafta sonu Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan toplantıya iştirak etti. Kızılcahamam kampı sırasında Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile bir araya gelme fırsatı bulan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye özel bir görüşme yaptı.



Başkan Büyükkılıç’ın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile yaptığı görüşmeye AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkanvekilleri Mehmet Savruk ile Emine Timuçin ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hasan Nuri Kuş da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, görüşmede Kayseri ile ilgili projeleri dile getirdi ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a şehirle ilgili kapsamlı bir dosya sundu. Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşmenin ve Kızılcahamam kampının Kayseri açısından çok verimli geçtiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, şehri geleceğe taşıyacak tüm projeleri Cumhurbaşkanımıza aktardığını belirtti. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakanlarla da verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, geçen hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerel Yönetimler Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüşmeler yapmıştı.

