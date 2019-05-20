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Büyükkılıç Galatasaray’ı kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ı tebrik etti.

Büyükkılıç Galatasaray’ı kutladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu şampiyonu olmayı garantiledi. Tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de büyük sevinç vardı. Sevinenler ve sevinenlerin mutluluğunu paylaşanlardan birisi de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç oldu. Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı sonrasında Kayseri Cumhuriyet Meydanını dolduran yüzlerce Sarı-Kırmızılı taraftarın arasına giren Başkan Büyükkılıç, “2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyanis Sezonunda şampiyonluğa erişen Galatasaray’ı tebrik ediyor, Avrupa Kupalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.



Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Galatasaray atkısı ile fotoğraf paylaşan Başkan Memduh Büyükkılıç, “2018-2019 Sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’a gönül vermiş hemşehrilerimizin Cumhuriyet Meydanında yaşadığı coşku ve mutluluğa ortak olduk. Unutulmamalıdır ki bu şehirde yaşayan insanlarımızın sevinci de üzüntüsü de bizimdir. Kazananı her zaman tebrik ederiz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de şehrimizin markası Kayserisporumuzun başarılarını, şampiyonluklarını daha coşkulu bir biçimde kutlarız” açıklaması yaptı.


İHA

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