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Büyükkılıç: "Gazetecilik Gönül İşidir"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Yaptığı açıklamada gazeteciliğin gönül işi olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, gazetecilerin demokratik hukuk devleti için önemli bir rol üstlendiklerini söyledi.

Büyükkılıç: "Gazetecilik Gönül İşidir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada gazetecilik mesleğinin önemini vurguladı ve her daim gazetecilerin görüş ve tespitlerine önem verdiklerini belirtti.
Gazetecilik mesleğinin görül işi olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bizler bu şehirde yaşayan hemşehrilerimizin çok daha huzurlu ve mutlu yaşamalarını sağlamak için gayret gösteriyoruz. Basın mensuplarımız da aynı düşüncelerle görev yapıyorlar. Toplumun haber alma hakkının temini, sorunların tespiti ve giderilmesi, huzur ortamının daim olması için gayret gösteriyorlar. Çok zor şartlarda görev yapan basın mensuplarımızın tespit ve önerilerini her zaman değerli buluyor ve önemsiyoruz. Çünkü onların da bizlerin de aynı amaca hizmet ettiğini düşünüyoruz” dedi.

Kayseri’nin her alanda çok daha gelişmiş bir şehir olması için ortak aklı önemsediklerini ve bu anlamda basının görüşlerine her zaman ihtiyaç duyduklarını da dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri’deki uyum kültürünün yerleşmesi ve gelişmesinde de Kayseri basınının önemli bir rolü olduğunu kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, basının çok daha etkin ve güçlü olmasının en başta toplum yararına olduğunu da vurgulayarak, “Bu duygu ve düşüncelerle tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum. Basın mensuplarımıza aileleriyle birlikte huzurlu ve mutlu günler diliyorum” diye konuştu.
 

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