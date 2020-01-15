Büyükkılıç kimlere pastırma ikram etti? Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi için Ankara’da bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, programa katılan belediye başkanlarına Kayseri pastırması ikram etti.

15 Ocak 2020 Çarşamba 17:37