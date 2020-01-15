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Büyükkılıç kimlere pastırma ikram etti?

Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi için Ankara’da bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, programa katılan belediye başkanlarına Kayseri pastırması ikram etti.

Büyükkılıç kimlere pastırma ikram etti?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu standa uğrayan belediye başkanlarına Kayseri’nin meşhur lezzetlerinden tattırılarak damakları şenlendirildi.



Başkan Büyükkılıç Kayseri pastırmasını bizzat ikram etti. İşte Büyükkılıç’ın Kayseri pastırması ikramını geri çevirmeyen belediye başkanları…


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