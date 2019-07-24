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Büyükkılıç, Kurban Bayramı komisyon çalışmalarına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı için Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin katılımıyla oluşturulan komisyonun çalışmalarına iştirak etti. Başkan Büyükkılıç, kurban ibadetinin sağlıklı bir şekilde yapılması için her türlü önlemi aldıklarını belirtti.

Büyükkılıç, Kurban Bayramı komisyon çalışmalarına katıldı

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Hüseyin Beyhan başkanlığında; Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediyesi Başkan Yardımcıları ile belediyelerin zabıta müdürlerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Kurban Bayramı nedeniyle yapılacak hizmetlerin ele alındığı toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de birlik beraberlik anlayışı içinde şehrin ortak konularını paylaşarak hem vatandaşların konforunu sağlamak hem de sağlıklı bir şekilde hizmet almalarını mümkün kılmak için çalıştıklarını söyledi. Kurban Bayramı nedeniyle yapılan hazırlıkları gözden geçirdiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Genel Sekreterimiz başkanlığındaki komisyonumuz çalışmalara gerekli desteği veriyor. Varsa problemler zamanında gideriyoruz. Kesim ve satış yerleri hazır. Tarım İl Müdürlüğümüzden de gerekli desteği alıyoruz. Amacımız Kayseri’mizin hep olumlu yönleriyle anılmasını sağlamak. Tüm bunlara rağmen art niyetli kişiler çıkabilir. Onlara da olumsuz olabilecek malzemenin verilmemesi için duyarlılığı gösteririz. Hem dini ibadetimizi sağlıklı bir şekilde yerine getirmek hem de oluşabilecek kirliliğinin topluma ve çevreye zarar vermemesini sağlamak için önlemlerimizi alıyoruz. Her zaman uyum içinde çalışan Kocasinan, Melikgazi ve Talas Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da gerekli desteği ve duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz” dedi.

İHA

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