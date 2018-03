Büyükkılıç STK’lara Belediye çalışmalarını anlattı 

Melikgazi Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonunda sabah kahvaltısında bir araya gelerek Sivil Toplum Kuruluşları ile Melikgazi Belediyesince ortak olarak çalışmalarından örnekler veren Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetler ile Kayseri kültür, sanat, sosyal ve sportif etkinliklerin ufkunu açtığını ve yatırımlarına katkı sağlayarak bir bakıma yön verdiğini söyledi.







Büyük ölçekli ve çok amaçlı yatırımlar ile toplumda birlik ve beraberliği vesile olduklarını, sosyal belediyecilik anlayışı ile toplumsal barışa ve huzura katkı sağladıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak şehrin değerlerine önem veriyoruz. Belediye olarak bizler şehrin yol, park, imarlaşma ve modern yapıların inşası, pazaryerleri, sosyal ve spor tesisleri ile fiziki donatımlarını gerçekleştiriyoruz. Okul binaları ve sağlık ocakları inşa ediyoruz. Ancak bu şehrin bireylerine toplum birlik, beraberlik, birlikte yaşama, barış, paylaşma, yardımlaşma, gibi değerleri oluşturmak Sivil Toplum Kuruluşlarına düşmektedir. Çünkü edebiyat, sanat, bilim, kültür, sportif, eğitim ve toplumsal sosyolojiyi inşa edenler her zaman gönüllü kuruluşların amacı olmuştur. Melikgazi Belediyesi yatırımları ve icraatları ile her zaman sivil toplum kuruluşların yanında, yardımcısı ve projelerin destek veya katkı sağlayanı olmuştur. Sonuçta üreten ve kazanan bir şehir Kayseri örnek modeli oluşmuştur. Ne kadar çok üretim ise o kadar da istihdam demektedir. Dolayısı ile Melikgazi yatırımları aynı zamanda şehir ve bölge için lokomotifidir“ dedi.







Başkan Büyükkılıç konuşmasında 2017 yılı değerlendirirken 2018 yılı çalışmaları slaytlar eşliğinde bilgiler aktardı ve Belediyenin yol haritası hakkında dolayısı ile şehrin büyüme esasları hakkında ön bilgiler sundu.







Melikgazi Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları buluşmasına katılan Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise yaptığı konuşmada “Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç’a vermiş olduğu bilgi ve çalışma detayları için teşekkür ediyoruz. Kayseri’de belediyelerin çalışma ve yatırımların temelinde sivil toplum kuruluşları, mesleki kuruluş ve dernekler, kamu kuruluş ve kurumları ile her zaman istişare içinde olmasının büyük katkısı bulunmaktadır. Bu birliktelik, dayanışma hem toplumsal kalkınmayı getirmekte, hem israfı önlemekte hem toplusal sinerji ve enerji oluşturmaktadır. Kayseri halkı bu birliktelikten hizmet ve yatırım doğduğunu iyi bilmektedir” dedi.







Melikgazi Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları toplantısına katılan kuruluşların başkan ve yöneticileri hep birlikte Melikgazi iletişim merkezini gezerek çalışması hakkında bilgiler aldılar ve toplantı hatıra fotoğrafı çekildiler. İHA