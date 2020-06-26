Büyükkılıç'tan YKS'de ücretsiz ulaşım açıklaması

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’tan üniversiteye girmek için ter dökecek öğrencilere müjdeli haber geldi. Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda öğrenciler ve sınav görevlileri toplu ulaşımdan her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz yararlanabilecek. Başkan Büyükkılıç, yaptığı değerlendirmede, “YKS nedeniyle ulaşım birimlerimizin vereceği hizmetlerde gerek öğrencilerimize gerekse sınav görevlilerine herhangi bir ücret söz konusu değil. Sokağa çıkma kısıtlamasının Cumartesi ve Pazar günleri olacağını da tekrar paylaşmak istiyorum. Vatandaşlarımızın da bu sürece uymalarını önemsiyorum” dedi.



Sınava girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrencilerin ve sınav görevlilerinin maske, mesafe ve temizlik konusunda da azami gayret göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

