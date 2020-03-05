Kayseri’yi turizm şehri yapmak için çalışmalarına devam eden Büyükkılıç, bu kapsamdaki çalışmaları takip etmek üzere Ankara’ya gitti. Başkan Büyükkılıç, bürokratlarıyla birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Ziyarete Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı.
Başkan Büyükkılıç, ziyarette Kayseri’de turizmi geliştirmek amacıyla yaptıkları çalışmalarla ilgili Bakan Ersoy’a bilgi verdi. Kayseri’deki kültürel mirası canlı tutmak ve kültür hayatı ile turizmi geliştirmek için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bu çalışmalara destek istedi.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Büyükkılıç turizm çalışmaları için Ankara’da
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi turizm şehri haline getirmek için Ankara’da da çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ederek Kayseri ile ilgili projeleri görüştü.
05 Mart 2020 Perşembe 16:04
Kayseri’yi turizm şehri yapmak için çalışmalarına devam eden Büyükkılıç, bu kapsamdaki çalışmaları takip etmek üzere Ankara’ya gitti. Başkan Büyükkılıç, bürokratlarıyla birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Ziyarete Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı.