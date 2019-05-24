Büyükkılıç ve Cabbar'dan istişare toplantısı

Hizmet üretmek için uyumun gerekliliğini belirten Memduh Büyükkılıç, “Kayseri dendiği zamanda uyum kültürü daima başta gelir. Ben değil biz odaklı hizmeti bütün Kayserimize ve Develimize götürerek hemşehrilerimizi mutlu edeceğiz. Yaptığımız sağlıklı fikir alışverişleri için Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar kardeşime teşekkür ediyorum” dedi.







Develi’ye yapılacak olan projelerle ilgili Başkan Büyükkılıç ile verimli bir istişarede bulunduklarını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Yapılacak olan projelerimiz ve Büyükşehir Belediyemizin yapacağı yatırımları değerlendirdiğimiz koordinasyon ve planlama toplantımızda Başkan Memduh Büyükkılıç'a gösterdiği ilgi ve yönlendirmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Başkan Büyükkılıç'ın desteği ile birlikte Develimize birbirinden kıymetli hizmet ve proje kazandıracağız. Daha yaşanabilir, daha güzel bir Develi için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

