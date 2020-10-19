BÜYÜKKILIÇ, YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLARINI TOPLADI

Başkan Büyükkılıç, pandemi sürecinde de hem şehir merkezi hem de ilçelerde yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımcı daire başkanlarını toplayarak, çalışmalarda gelinen durumu ve gündemdeki yatırımları değerlendirdi.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 16 ilçeyi bağrına bastığını belirterek, şunları kaydetti:

“17 belediye başkanı kardeşler topluluğu olarak ‘şehrimizi ve ilçelerimizi daha iyi noktalara nasıl taşırız? Gerekli çalışmalarda hangi noktadayız? Talepler doğrultusunda yapmamız gereken yatırımlar nelerdir?’ kaygısıyla çalışıyoruz. Onları değerlendirmek amacıyla yatırımcı birimlerimizle değerlendirme toplantısı yapıyoruz. İnşallah buradan alınacak kararların hem 2021’e ışık tutması hem de 2020’de yapılan yatırımların sezon sonuna doğru yaklaştığımız bu süreçte tamamlanması aşamasında yapmamız gereken adımların gözden geçirilmesi adına çalışma yapıyoruz. Ben ekibimize ilgili birimlerimizin yetkililerine teşekkür ediyorum. Uyum kültürü içerisinde her zaman yanımızda yer alıp destek veren belediye başkanı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Birliğimizin beraberliğimizin bereket olduğunun çok şükür bilincindeyiz. Pandemi sürecini de asla göz ardı etmiyoruz. Gerek yatırımlarımız açısından gerekse Pandemideki süreç açısından o boyutunu da göz önüne alarak hareket ediyoruz. Toplantımızı bile bunu göz önünde bulundurarak az katılımla daha geniş bir mekânda yapıyoruz.”

Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ile teknikten sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman’ın da hazır bulunduğu toplantıda yatırımcı daire başkanları sorumluluk alanlarına ilişkin konularda Başkan Büyükkılıç’a brifing verdi.