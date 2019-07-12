Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükkılıç’tan Ankara temasları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da önemli temaslarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin önemli projeleriyle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile görüştü.

Büyükkılıç’tan Ankara temasları

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin önemli projeleriyle ilgili Ankara programında ilk olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etti. Bakan Akar ile baş başa görüşen Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi ilgilendiren projelerle ilgili bilgi verdi ve bazı projelere destek istedi. Başkan Memduh Büyükkılıç, Hava İkmal Millet Bahçesi projesinden de bahsederek sonbaharda temelini atacakları projenin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Bakan Hulusi Akar’a teşekkür etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara’daki temaslarını Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile sürdürdü. Başkan Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı ziyaret etti. Ziyarette Kayseri’nin ulaşım projeleri masaya yatırıldı. Başkan Büyükkılıç, Belsin-Terminal- Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Raylı Sistem Hattı ve Havaalanının genişletilmesi projeleri başta olmak üzere önemli ulaşım projeleriyle ilgili destek istedi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMemduh BüyükkılıçBÜYÜKKILIÇHulusi AkarMehmet Cahit Turhan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.