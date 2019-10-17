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Büyükkılıç’tan Mitinge Daveti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’te Kayseri’de olacağını belirterek, Cumhuriyet Meydanı’ndaki toplu açılış törenine tüm vatandaşları davet etti. Başkan Büyükkılıç, Derevenk Viyadüğü ve bağlantı yollarında yaptığı incelemeler sırasında Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya mesajlarını Kayseri’den vereceğini söyledi.

Büyükkılıç’tan Mitinge Daveti

Avrupa Birliği’nin de başkenti olarak kabul edilen Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Bölgeleri Meclisi Toplantısı’ndan dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ayağının tozuyla sahaya çıktı. 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan toplu açılış töreniyle hizmete girecek yatırımlardan Derevenk Viyadüğü ve bağlantı yollarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, bürokratlardan bilgi aldı.



Burada yaptığı açıklamada 19 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’te tüm vatandaşları Cumhuriyet Meydanı’na davet eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin Cumhuriyet Meydanı’nda Türk Milletinin birlik beraberliğini göstereceğini söyledi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın tüm dünyaya Kayseri’den mesaj vereceğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah 19 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’te Kayseri’mize geliyor. Dünyaya Kayseri’den vereceği mesajları hep birlikte izleyeceğiz. Tüm Kayserili hemşehrilerimizi davet ediyorum. Birliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı, Ay Yıldızlı Türk Bayrağımızın altında buluşmamızı hep beraber göstereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılacak olan hizmetlerimizin tamamlama sürecini takip ediyoruz. Malumunuz Viyadüğümüz bitti. Karayollarımıza teşekkür ediyoruz. Bağlantı yollarımızı da tamamlanıyor Allah’ın izniyle Cumartesi günü trafiğe açılacak. Daha önce 29 Ekim’de yapacağız dediğimiz açılışı 10 gün öne çekmiş oluyoruz. Yüklenici firmalarımız, Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ve Büyükşehir’imizin ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
 

Kurumsal

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