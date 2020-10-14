BÜYÜKŞEHİR 414 TON YEM BİTKİSİ TOHUMU DAĞITTI

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin tarım ve hayvancılıkta daha fazla söz sahibi olabilmesi adına üreticiye destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce desteklenen Yem Bitkileri Üretimi Artırma Projesi kapsamında Yem Bitkisi Tohum Dağıtım Töreni düzenlendi. Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nin açık alanında düzenlenen törene düzenlenen Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, İl tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, ilçe ziraat odalarının başkanları, sektör temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, Kayseri’de tarım ve hayvancılığa önemli katkı sağlayacak projenin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmesinin keyfini yaşadığını söyledi.

Törene İncesu, Yeşilhisar ve Yahyalı ziyaretlerinin devamında katıldığını hatırlatan ve bu ilçelerde de tarım ve hayvancılığın gelişimine ilişkin üreticinin memnuniyetine bizzat şahit olduğunu anlatan Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini daha bu projeyle yaşadıklarını ifade etti.

Yerel yönetimler olarak, “Üretime ve üreticiye her daim destek” mantığıyla hareket ettiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Ot olmazsa et olmaz” diyerek, şu bilgileri verdi:

“Türkiye’deki çilek fidesinin yüzde 56’sı Kayserimizde yetişiyor. Bu konuda teşvik ve destek çalışmalarımız var. Kabak çekirdeği konusunda yüzde 40’lık üretimimiz söz konusu. Paketleme konusunda çalışmalarımız var. Çerezlik ay çekirdeğinde Türkiye’de ikinci sıradayız. Kalitesini artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bütün bunların yanında bugün burada Yem Bitkileri Üretimi Artırma Projemizi konuşuyoruz. Şunu söylemek istiyorum ki, ilimizde yaklaşık 300 bin büyükbaş ve 650 bin küçükbaş hayvan varlığı bulunuyor. Hayvanların 740 bin ton kaliteli kaba yeme ihtiyaçları var. Ancak kentimizde kaba yem üretimimiz 371 bin ton civarında. Bu nedenlerle hem ilimiz kaba yem açığının bir kısmının karşılanması hem de çiftçilerimizi desteklemek amacı ile yüzde 75 bütçesi belediyemizden ve yüzde 25 bütçesi çiftçilerimiz tarafından sağlanmak üzere; 118 ton yem bezelyesi, 171 ton macarfiğ, 125 bin kılçıksız buğday olmak üzere toplam 414 ton yem bitkisi tohumluğu dağıtıyoruz. Bu proje ile bin 663 çiftçimiz 31 bin 100 dekar alanda ekim yapacak. Toplam proje bedelimiz 2 Milyon 682 bin 100 Türk Lirasıdır.”

Tarım ve hayvancılığın hem şehre hem de ülkeye önemli bir katma değer sağladığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, üreticilere de Maske-Mesafe ve Temizlik kurallarına uymalarını hatırlatarak, projenin hayırlı olması dileğinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, Büyükşehir Belediyesi’nin projesine müdürlük olarak destek vermelerinden mutlu olduklarını belirterek, projeden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Şahin, proje kapsamında dağıtılan yem bitkileri tohumundan elde edilecek yemin Kayseri’de 15 bin baş hayvanın 1 yıllık kaba yem ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ise, Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman tarım ve hayvancılığı desteklediğini belirterek, bunlara örnek olarak tarım alet ve ekipmanlarını, hayvan içme suyu tesislerini ve arazi yollarını gösterdi ve Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç ve beraberindekiler tarafından çiftçilere yem bitkisi tohumları teslim edildi.