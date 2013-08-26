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Büyükşehir Belediye Meclisi Olağanüstü Toplandı

Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan 3 maddeyi görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Olağanüstü Toplandı
Belediye Meclis Salonu'nda Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleşen toplantının ilk iki maddesiyle , Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde bulunan iki ayrı binanın Erciyes A.Ş'ye tahsisi karara bağlandı. Buna göre, Hisarcık Kapı'da bulunan 28 odalı bina, 1 Eylül 2013 tarihinden başlamak üzere 10 yıllığına bedelsiz olarak Erciyes A.Ş'ye tahsis edildi. Ayrıca Hisarcık Kapı'da bulunan ve 10 Aralık 2012'den başlamak üzere yine Erciyes A.Ş'ye tahsis edilen binanın tahsis tarihi de 1 Eylül 2013 olarak değiştirildi.

Toplantıda bu üç maddenin yanı sıra imar planlarında uygulama bütünlüğü sağlamak amacıyla plan müellifince hazırlanan belediye imar uygulamaları, plan notları ve lejant çalışmalarını içeren komisyon raporu görüşülerek kabul edildi.
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KayseriErciyesMeclis
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Şevket Kılıç 4 yıl önce

İmar alanlarında ıygullama planlarında uygulama butunluğü sağlamak amacı ile plan mueliflince hazırlanan belediye uygulamaları plan notları ve lecant çalışmalarını içerenkomisyon raporu görüşülerek kabul edilen raporun :
1-iceriklerini , maddelerini ,bildirilmesini,
talep ederim

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