Büyükşehir Belediyesi İaşe Paketi Dağıtacak

İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla hazırlanan toplam 8 bin adet iaşe paketi, belediyede kayıtlı olan ve daha önceden ekmek ve yemek yardımı yapılan ailelere Ramazan öncesi dağıtıldı. Ayrıca Kadir Has Vakfı tarafından temin edilen iaşeler de yine aynı şekilde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Otobüslerle mahallelerinden alınan vatandaşlar, iaşe dağıtım merkezine getirildi ve burada kendilerine iaşe paketleri teslim edildi. Yine otobüslerle mahallelerine kadar bırakılan vatandaşlar, iaşelerini kolaylıkla ve herhangi bir kargaşa görüntüsüne mahal vermeden temin etmiş oldu.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Özhaseki de her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını ifade ederek, "Öncelikle tüm Kayserili hemşerilerimin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'tan nice Ramazanlara ulaşmalarını temenni ediyorum. Bu ay Cenab-ı Hak'ka karşı kulluk vazifelerimizi yerine getirme ayı, açlık ile terbiye ayı, nefsi terbiye etme ayı, bir taraftan da fakirleri düşünme, onları görme gözetme ayıdır. Bunun yanısıra belediye olarak fakirlerimizi düşünüp onların sofrasına birazcık da olsa katkıda bulunma zamanı olarak değerlendiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak biz tüm mahallelerimizdeki fakir aileleri tespit etmiş durumdayız ve onlara günlük ekmek ve yemeklerini veriyoruz. Ayrıca Ramazan ayında sofralarında daha farklı gıdalar olsun diye iaşe paketleri dağıtmaya devam ediyoruz. Bütün bunları yaparken de bir nezaket içinde, bir kibarlık içinde yapıyoruz" dedi.

NELER VAR?

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan iaşe paketlerinde 4 kg şeker, 2 kg çay, 2 kg siyah zeytin, 2 kg kuru fasulye, 2,5 kg pirinç, 2 kg nohut, 4 kg makarna, 1 kg kırmızı mercimek, 5 lt ayçiçek yağı ve 850 gr da domates salçası bulunuyor.