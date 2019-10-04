Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir çocukların hayvan sevgisini pekiştiriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle çocuklara hayvan sevgisi aşılamak ve hayvanları daha iyi tanımalarını sağlamak için Hayvanat Bahçesi ücretsiz hale getirildi. Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde farklı okullardan öğrenciler gruplar halinde Hayvanat Bahçesi’ni gezdi.

Büyükşehir çocukların hayvan sevgisini pekiştiriyor

Anadolu Harikalar Diyarı’nda yer alan Hayvanat Bahçesi, 4 Ekim’de minik kalplerle doldu, taştı. Büyükşehir Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle çocukları hayvanlarla buluşturdu. 4 Ekim nedeniyle ücretsiz hale getirilen Hayvanat Bahçesi’ni okullardan gruplar halinde gelen öğrenciler ziyaret etti. Hayvanat Bahçesi’ni öğretmenleriyle birlikte gezen çocuklara hayvanlarla ilgili bilgiler verildi. Ayrıca çocuklara hayvan sevgisini aşılayan dergiler hediye edildi ve kedileri beslemeleri için mama dağıtıldı. Hayvanat Bahçesi’ni gezen ve farklı türlerdeki hayvanları tanıyan öğrenciler “Hayvanları koruyalım ve onları aç bırakmayalım” mesajları verdiler.


İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMemduh BüyükkılıçBÜYÜKKILIÇAnadolu Harikalar Diyarı4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.