Büyükşehir'den 'İhale' açıklaması Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bir gazetede Reşadiye Mahallesinde bulunan bazı taşınmazlarla ilgili yapılan haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

04 Ağustos 2020 Salı 16:53