Büyükşehir Meclisi toplandı

Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk yönetiminde toplandı. Meclis Başkan Vekili Savruk toplantının başında Büyükşehir Belediyesi’ndeki bir atamayı hatırlatarak Fuat Soyal’dan boşalan Genel Sekreter Yardımcılığı’na bugüne kadar Etüt Projeler Daire Başkanlığı’nı yürüten Hamdi Elcüman’ın atandığını belirtti. Bu açıklama üzerine Hamdi Elcüman meclis üyelerine kendini tanıttı.



Toplantıda toplam 49 madde görüşüldü. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun hazırlamış olduğu raporların ağırlıklı olduğu gündem maddeleri, meclis üyelerinin oylarıyla karara bağlandı.