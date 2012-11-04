BÜYÜKŞEHİR PERSONELİNE HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ve belediye büro personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Halkla İlişkiler, İletişim, Diksiyon ve Etkili Konuşma’ konulu seminerde Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Osman Utkan tarafından görgü ve nezaket kuralları ile kişiler arası iletişim konusunda personele çeşitli bilgiler verildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Mustafa Yalçın, Kayseri’de yapılan çeşitli anketlerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin en itibarlı kurum çıktığını belirterek, belediye çalışanlarının da bunun bilincinde ve sorumluluğunun farkında olarak çalışması gerektiğini ifade etti.

Belediye olarak vatandaşların her alanda işini kolaylaştırmanın gayretiyle çalışmalarını sürdüklerini belirten Yalçın, “İnsan karşısındakinin işini kolaylaştırdıkça ve onu mutlu ettikçe kendisi de mutlu olur. Bu anlayışla işimizi daha çok severek, güler yüzlü ve nezaket kuralları çerçevesinde vatandaşlarımıza hizmet etmek durumundayız. Bu anlamda düzenlenen eğitim programının faydalı olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Vereceği seminere, insanlara verilmiş en güzel hediyenin kelimeler olduğunun altını çizerek başlayan Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Osman Utkan, kelimeler sayesinde insanların anlaşabildiğini ve yaşamını düzene koyduğunu kaydetti.

İlk insandan beri iletişimin var olduğunu ifade eden Utkan, gerek iş hayatı gerekse de özel hayatta insanların uyması gereken kurallar olduğunu belirterek, protokol kurallarından görgü, nezaket, karşılama ve yemek kurallarına varıncaya pek çok konuda personele çeşitli bilgiler aktardı.

İki haftalık eğitim programının kalan bölümü 10 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.