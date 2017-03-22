Büyükşehirde “mutlu” sözleşme

Ulaşım A.Ş.’de yapılan toplu sözleşme imza töreninde konuşan Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, şirket olarak birinci toplu sözleşmeyi yaptıklarını söyledi. Üç yıl geçerli olacak olan toplu sözleşmeye göre çalışanların maaşında ilk yıl için ortalama yüzde 10’un üzerinde zam vereceklerini ifade eden Gündoğdu, ikinci yıl da enflasyonun üzerinde artış sağlanacağını belirtti. Toplu sözleşmeyle birlikte performansa dayalı yönetim sistemini de devreye almış olacaklarını vurgulayan Gündoğdu, “Bu sisteme göre personel kendini geliştirdikçe ilave artışa sahip olacak” diye konuştu.



Sözleşmenin tarafı olan Hak İş’e bağlı Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay da 1 Kasım 2016’dan geçerli olacak olan toplu sözleşme müzakerelerinin sonuçlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi ve Öz Taşıma İş Sendikasının Kayseri’deki ilk sözleşmesini imzalayacaklarını kaydetti.



“Her zaman çalışanlarımızın huzurunu düşündük”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ise Ulaşım A.Ş.’nin büyüme aşamasında bir şirket olduğunu ifade ederek “Ne kadar büyüme olursa o kadar çok çalışanımız olacak” dedi. Çalışanları önemseyen bir belediyecilik geleneğine sahip olduklarını dile getiren Beyhan, “Çalışanlarımızı bugüne kadar hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve her zaman haklarını zamanında ödedik. Çalışana zamanında parasını ödeyemediğiniz müddetçe rakamlar ne kadar fazla olursa olsun bir anlam ifade etmez. Belediyeciliğimizde her zaman çalışanlarımızın huzurunu düşündük. Bundan sonra da böyle olacak. Toplu sözleşmemiz; şirketimiz, çalışanlarımız ve sendikamız için hayırlı olsun” diye konuştu.

Toplu İş Sözleşme Görüşmelerinin İmza Törenine katılan Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde Konfederasyona bağlı Hizmet İş Sendikasının 22 yıldır örgütlü olduğunu belirtti ve bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi’nde işçi- işveren ilişkisi açısından örnek bir işyeri oluşturduk” dedi. Arslan, toplu sözleşmenin tüm taraflara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Ulaşım A.Ş. ile Öz Taşıma İş arasında yapılan toplu sözleşmenin imzaları atıldı. İmzaların atılmasının ardından da Ulaşım A.Ş. çalışanları Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan’a çiçek takdim etti.