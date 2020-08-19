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Büyükşehir’den 221 'Villa Arsası' açıklaması

Geçtiğimiz günlerde kamuoyunu meşgul eden 221 adet villa arsasının satılması ile ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama yapıldı.

Büyükşehir’den 221 'Villa Arsası' açıklaması
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Mülkiyeti Belediyemize ait Reşadiye Mahallesi’nde bulunan 221 adet düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlı taşınmaz, 2019 yılında Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda alınan karar gereğince 10 Mart 2020 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale edilmiştir. İhale süreci ve devamında yapılan işlemlerin tamamı mevzuata uygundur. İhale sürecinde olduğu gibi ihaleden sonra yaşanan süreçte de belediyenin ilgili karar organı ve birimleri “Mevzuatı” dikkate alarak işlemleri yürütmüştür. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin tamamına hizmette bulunurken “Mevzuatları” birinci önceliği olarak görmekle birlikte kamuoyunda oluşan her türlü olumlu ya da olumsuz bakış açılarını da dikkate değer görmektedir. Bu kapsamda söz konusu ihale ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç, ivedilikle yetkisini kullanarak Teftiş Kurulu Başkanlığı’nı ihale dosyasını incelemek üzere göreve davet etmiştir. Ayrıca söz konusu ihalenin ikinci aşamasında ismi yer alan tüm personellerle ilgili, encümen kararı doğrultusunda satın aldıkları arsaların iade edilmesi konusunda talimat vermiştir. Aksi takdirde yetki alanımızda her türlü uygulamayı yapmaktan çekinmeyeceğimiz bilinmelidir. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın yapacağı inceleme doğrultusunda Kamu vicdanını rahatlatacak şekilde gerekirse daha keskin adımlar tarafımızdan atılacaktır. AK Parti’den seçilip hizmet veren Kayseri Büyükşehir Belediyemizin ve Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ismi geçmişten günümüze kadar hiçbir şaibeli uygulama ile ilişkilendirilmemiştir ve ilişkilendirilemez. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın samimiyeti, dürüstlüğü ve tecrübesi bu konunun gerektiği gibi sonuçlandırılacağının teminatıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”
 

İHA

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