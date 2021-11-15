BÜYÜKŞEHİR’DEN "ÇEVRE DOSTU" BİR SERGİ DAHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları tarafından hazırlanan, 12 takım, 70 üründen oluşan Dekoratif Ahşap Süsleme Sergisi’nin açılışını yaptı. Başkan Büyükkılıç, bu proje ile çevre kirliliğini önlediklerini, geri dönüşümü sağladıklarını ve atılması gerekir diye nitelendirilen mobilyalara adeta yeniden hayat buldurduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. eğitmenleri tarafından hazırlanan, 12 takım, 70 parçadan oluşan Dekoratif Ahşap Süsleme Sergisi, Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında Başkan Büyükkılıç’ın katılımlarıyla açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi girişindeki sergi salonunda gerçekleşen açılışa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Özvatan Kaymakamı Eray Gürsoy, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ile yönetimi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut ve KAYMEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk katıldı.

“ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLÜYORUZ, GERİ DÖNÜŞÜMÜ SAĞLIYORUZ”

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “İşin önemi, ciddiyeti ve çevreye olan katkısından dolayı mütevazı sayılmayacak boyutta bir projedir. Bir bakıma çevre kirliliğini önlüyoruz, geri dönüşümü sağlıyoruz. Atılması gerekir diye nitelendirilen mobilyaları adeta yeniden hayat buldurmak suretiyle evimizin, büromuzun köşesine ya da iş yerimize rahatlıkla, hem de öncesinden daha güzel bir şekilde değerlendirecek ve ortamı ısıtacak bir şekilde kullanacağımızı buradan paylaşmak istiyorum” dedi.

Büyükkılıç, KAYMEK ile ekibini bu önemli ve anlamlı çevre dostu yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut da Başkan Büyükkılıç’ı böylesi büyük etkinlikler ve projelerin altına imza attığı için tebrik ederek, şunları söyledi:

“Bu serginize ikinci katılımım ve gerçekten takdir edilecek, takdire şayan çalışmalar gördüm. Özellikle çalışmaların sürdürülebilir olması, ekonomik anlamda, estetik anlamda ve en önemlisi toplumsal katkı anlamında tümünü birleştiren, böyle bir çabanın içinde Belediyemizin çatısı altında, kadınlarımızla özellikle yapılması benim için anlamlı ve manidar. Tüm emek sarf edenleri, böyle büyük etkinliklerin, büyük projelerin altına imza attığı için sayın hocamızı da tebrik ediyorum. KAYMEK’imiz ile gurur duyuyoruz, biz de üniversite olarak her zaman iş birliği içindeyiz. Emeklerinize sağlık.”

Konuşmaların ardından Büyükkılıç ile beraberindekiler, sergiyi ilgiyle gezerek, KAYMEK A.Ş. Müdürü Denizhan Burhan’dan ürünler hakkında bilgiler aldılar.

SIFIR ATIK PROJESİNE DESTEK OLACAK BİR PROJE DAHA

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası olan KAYMEK, sıfır atık projesi kapsamında hazırlanan sergide kullanım süreleri dolmuş, kullanılmayacak düzeyde olan mobilyalar üzerine ahşap yüzeyi el boyama, eskitme, boyutlu çalışma, stencil ve yaprak altın varak uygulama, rolyef pasta, peçete tekniği uygulandı. Sergide, Tekrar kullanıma hazır hale getirilen el emeği göz nuru ürünlerden oluşan 12 takım ve 70 parça ürün sergileniyor.

KAYMEK tarafından geri dönüştürülen ve sergilenen eşyalar, www.e38.com.tr alışveriş sitesi üzerinden ve sergi salonunda doğrudan satışa sunulacak.