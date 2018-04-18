BÜYÜKŞEHİR’DEN DÜNYA REKORU

400 metrekareyi aşan Türk Bayrağı’nın ilk lalelerini yerleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, son laleleri de Vali Süleyman Kamçı ile birlikte koydu. Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyeti’nin ölçümleri sonucu 403,44 metrekarelik lale peyzajlı Türk Bayrağı dünya rekoru olarak tescillendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pek çok alanda kırdığı rekorların yanında bir dünya rekorunun daha sahibi oldu. Dünyanın en büyük lale peyzajlı Türk Bayrağı rekorunun hazırlıkları dün akşam başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in ilk laleleri koyarak başlattığı çalışma kesintisiz sabaha kadar sürdü. 461 kişi tarafından 13 saatlik bir çalışma sonucu oluşturulan dünyanın en büyük Türk Bayrağı Cumhuriyet Meydanı’na eşsiz bir güzellik kattı.

Kayseri’nin dünya rekoru kırdığı bu eşsiz çalışma Vali Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in koyduğu son lalelerle tamamlandı. Çalışmalar Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki rekor tescil ve hakem heyetinin gözetiminde yapıldı.









“Bayrak bizim için şandır, şereftir”

Bu anlamlı etkinlik nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, müteşebbislikte, hayırseverlikte, belediyecilikte ve farklı pek çok alanda rekorlar kıran Kayseri’nin bir rekora daha imza attığını belirtti. Bayrakların her millet için varlığının ve bağımsızlığının sembolü olduğunu ifade eden Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk Milleti için bayrak çok daha fazla anlamlar ifade eder. Bayrak bizim için şandır, şereftir. Bayrak bizim için haysiyettir, namustur. Bayrak bizim için tarihin en önemli mirası, bize bu vatanı armağan eden şehitlerimizin kanıdır. Bu yüzden de Al Bayraktır. Bayrak, aynı zamanda bizim Rabiamızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.’ Rabiamızda yer alan bayrağımızın rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. İşte bu nedenlerle canımızdan aziz bildiğimiz en önemli değerlerimizden birisidir bayrak. Bu yüzdendir ki can gider; ama bayrak inmez, ezan dinmez” dedi.

Osmanlılar zamanında yapılan binaların kitabesinde ebced hesabı kullanıldığını hatırlatan ve bu yöntemden hareketle hilal, lale ve Allah lafızlarının aynı sayı değeri olan 66 sayısına tekabül ettiğinin görüldüğünü belirten Başkan Çelik, edebiyatımızda ve görsel sanatlarımızda lalenin Allah lafzedilerek kullanıldığını dile getirdi ve bu yaklaşımın da yapılan çalışmaya anlam kattığını söyledi.

Başkan Mustafa Çelik, 23 Nisan haftasında böyle bir güzelliği Kayseri’ye kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını da dile getirerek, “Bu güzelliği 23 Nisan’a kadar sergileyeceğiz ve bu süreçte burada çeşitli etkinlikler yapacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu güzelliği görmeye ve fotoğraflarla ölümsüzleştirmeye davet ediyorum” diye konuştu.









403,44 metrekarelik rekor

Başkan Çelik’in konuşmasının ardından Dünya Rekorları Rekor Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural kürsüye çıkarak rekoru açıkladı. Prof. Dr. Kural, rekorda 168 bin 100 lale kullanılarak 24,6 metreye 16,4 metre ebatlarında 403,44 metrekare Türk Bayrağı oluşturulduğunu ifade etti. Bu rekorda 461 kişinin çalıştığını belirten Kural, 17 Nisan Salı akşamı 21.58’de başlayan rekorun 18 Nisan Çarşamba günü 11.05’te tamamlandığını belirtti ve “Bir rekor olarak açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Prof. Dr. Kural daha sonra rekor tescil belgesini Vali Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e imzalattı. Vali Süleyman Kamçı da böyle güzel bir çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Dünya Erkekler Rekoru’na giren dünyanın en büyük lale peyzajlı Türk Bayrağı 23 Nisan’a kadar Cumhuriyet Meydanı’nda sergilenecek. Bu tarihe kadar ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk el sanatlarının gösteriminin de yer alacağı gösteriler yapılacak. Dünya rekorunun kırıldığı ilk günün etkinlikleri arasında açık havada resim yapan ressamlar da vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de bu etkinliğe katıldı ve bizzat resim yaptı.

Kurum Haberi