Büyükşehir’den Fuat Uğur’a yalanlama

İşte Kayseri Gündem’e Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Vekili Avukat Orhan Erdoğan tarafından gönderilen o düzeltme ve cevap metni:

“İddialar tamamen asılsız”

“Türkiye Gazetesinin 22.07.2017 tarihli sayısında, kamuoyunu yanıltıcı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ve kurumunun itibarını zedeleyici ve gerçek dışı bir yazı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, Fetö sanığı Kayseri Ticaret Odası Başkanı'nı 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliklerine davet ettiği ve basın mensuplarına demeç vermesini sağladığı, paralel düzenleme komitesi kurduğu iddia edilerek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının itibarının zedelenmeye çalışıldığı görülmüştür.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan Resmi anma programına uygun olarak faaliyet göstermiştir. Paralel düzenleme komitesi oluşturulduğu iddiası tamamen asılsızdır. Şöyle ki;

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan Resmi anma programına, tüm siyasi parti temsilcilerinin, Toplumun bütün kesimlerinin, Belediye Meclis üyeleri, Muhtarlar, dernek, vakıf, STK temsilcileri ve kanaat önderlerinin yoğun bir şekilde katılımının sağlanması için gereken çalışmanın yapılması istenilmiştir. Resmi programa uygun olarak tüm ilgili kuruluşlar gibi Ticaret Odası da Anma Etkinliklerine davet edilmiştir.

Konuşma kürsüsü de daha önce Cumhuriyet Meydanında yapılan bütün törenlerdeki yerine kurulmuştur.”







“KTO Başkanı konuşma yapmamıştır”

“Etkinliklerde konuşma yapacak şahısları Vali Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik birlikte belirlemiştir. Konuşma yapacak şahıslar arasında Kayseri Ticaret Odası Başkanı yer almamaktadır. Bu çerçevede Kayseri Ticaret Odası Başkanı da konuşma yapmamıştır.

Abdurrahman Dilipak'ın konuşmasını yaptığı zaman diliminde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bir kısım protokol üyeleriyle birlikte Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'nın makamında olduğundan, Kayseri Ticaret Odası Başkanı'nı davet ederek, demeç vermesini sağlaması mümkün değildir. Aksi yöndeki iddialar asılsızdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Haber: Bünyamin Gültekin

