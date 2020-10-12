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BÜYÜKŞEHİR’DEN KIRSALA HAYVANCILIK DESTEĞİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin gelişimi açısından özel önem verdikleri tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, “Mera, otlak ve yaylalardaki hayvanların su ihtiyacı için 90 bin metre boru kullanılarak 1000 adet sıvat ile 258 mahalleye hayvan içme suyu ulaştırdık” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN KIRSALA HAYVANCILIK DESTEĞİ

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi’nin şehirdeki tarım ve hayvancılık sektörüne katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

Kayseri’nin aynı zamanda tarım ve hayvancılık alanında da önemli bir şehir olduğu bilinciyle hareket ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, özellikle kırsal mahallelerde üreticiye destek olmak anlamında göze gözükmeyen ancak önemli katkı sağlayan çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Mera otlak ve yaylaklardaki hayvanlar için içme suyu ihtiyacının giderilmesinin et ve süt kayıplarının önüne geçtiğini ve verimi artırdığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Mera, otlak ve yaylalardaki hayvanların su ihtiyacı için 90 bin metre boru kullanılarak 1000 adet sıvat ile 258 mahalleye hayvan içme suyu ulaştırdık. Hem üreticimiz bu durumdan memnun hem de milli ekonomiye katkı sağlıyoruz. Çeşitli çaplardaki borular, sac sıvatlar kullanılarak,  ihtiyaca göre beton sıvatlar yapılarak, iş makinaları ile  mahallelerin hayvan içme suyu tesisi yapımı ve mevcutların bakım onarım işleri   yapılarak kırsal  mahallelerimizde ki hayvancılığa destek sağlanmaktadır. Şehrimize ve üreticilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Haber Merkezi

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